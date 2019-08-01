Алабай держит в страхе целое село

Кровавая драма разыгралась в селе Ворша Собинского района. В редакцию «Призыва» обратилась местная жительница Ольга Мадаминова. На днях в ее семье случилось настоящее горе – всеобщего любимца, чёрного шпица Чака, растерзал соседский алабай. Всё произошло вечером на глазах прохожих и соседей, которые готовы дать показания правоохранителям. Шпиц стал не первой жертвой огромного алабая.

Пёс уже несколько лет терроризирует местных жителей.

— В тот вечер с нашей собакой гулял папа. Шпиц был на поводке. Внезапно подбегает этот алабай, хватает его и убегает. На поводке удержать Чака было просто невозможно, с такой силой этот волкодав его утащил, — рассказывает Ольга. — Мой папа, инвалид второй группы, бежал за ним, он даже упал, но догнать не смог. В тот же вечер я вызвала полицию, написала заявление. Мы искали собаку всю ночь, потом утром, и нашли только в пять вечера его труп рядом с забором хозяина алабая. Наверное, он просто его выкинул через забор. Все протоколы полиция передала в администрацию Ворши. Она никаких мер воздействия на хозяина пса не может применить.

Сейчас Ольга собирается взять справку у ветеринара, где будет указана причина смерти шпица, и уже с этим документом идти в суд. Собаку, конечно, уже не вернёшь, но возместить моральный и финансовый ущерб хозяйка Чака имеет право. Стоимость шпица варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. В администрации Ворши готовы подтвердить, что факты нападения на собак зафиксированы.

— В рамках законодательства жители посёлка обращаются, описывают ущерб, в гражданском порядке через суд возмещают. Я протокол составил административный на хозяина алабая за нарушение правил содержания животных, — пояснил «Призыву» Андрей Рыбкин, глава администрации МО Воршинское. — Дальше этот протокол идёт на рассмотрение административной комиссии, выпишут ему штраф. На него уже не раз составляли протоколы. Он гуляет с собакой по Ворше то с поводком, то она у него вырвется с поводка. Собака-то здоровая.

На просьбы соседей держать агрессивное животное взаперти хозяин не реагировал.

Алабай частенько находился на самовыгуле, мог сделать подкоп под забором и выбраться наружу, рассказывают местные жители. За последнее время от зубов алабая пострадали ещё четыре собаки, три из них ходят с увечьями, одну таксу спасти не удалось.

— В том году эта же собака загрызла и нашу таксу. Мама с нашими собаками гуляла по огороду, когда этот алабай схватил одну из такс, — вспоминает жительница села Олеся Пономарева. — Он сломал ей ребра и выгрыз куски. Собаку спасти не удалось. Десятичасовая операция не помогла. Я написала заявление в полицию. Мне обещал участковый принести фото всех подходящий под описание собак. Хотя мы сразу сказали, чья она. Фотографии нам так и не принесли. Спустя 10 дней дело закрыли со словами, что такой собаки не существует. Решение по делу просто кинули в почтовый ящик. После этот человек уже специально приходил к нашему дому и стоял с этой псиной у забора, оказывая психологическое давление на мою семью. Все звонки в полицию не дали никакого результата.

От укусов алабая, рассказывают местные жители, также пострадали трое человек. Хозяин пса сообщил «Призыву», что по каждому случаю исправно платил штрафы в размере 1000 рублей. Но жителей такой расклад пугает. Они готовят коллективное обращения в администрацию Собинского района с просьбой убрать агрессивную собаку. Сегодня в администрации Ворши «Призыву» сообщили, что алабая, по сообщению владельца, уже усыпили. Но на самом деле это оказалось не так.

— Она здесь больше не живёт. Я её отдал друзьям, которые живут в Петушках, подарил, — признался хозяин. — Я бы ни за что не стал её усыплять. У меня есть вольер. Но не знаю, почему так получилось. Друзья не будут её выпускать за ограду, у них тоже есть вольер. А ещё у них там хозяйство, и им нужна была собака, чтобы его охранять, чтобы посторонних не пускала. У меня всегда были собаки, но такого никогда не было. Алабай — очень тяжёлая собака в воспитании.

Хозяин агрессивного алабая намерен завести еще одну собаку.

По словам мужчины, алабая ему отдали родственники, у которых был маленький ребёнок. До этого у него был сенбернар, сейчас неудавшийся хозяин алабая намерен снова завести собаку именно этой породы.

Сенбернары стоят на первом месте по доброте и лояльности к людям, говорят кинологи. Эти собаки – спасатели. А вот новым владельцам воршинского алабая, а также их соседям сейчас не позавидуешь.

— Алабаи, азиаты, эти собаки срываются с цепи, они очень сложные, опасные. Их нельзя заводить дилетантам, только людям, знающим эту породу, которые будут уделять собаке достаточно времени, — отмечает кинолог Лора Панина. — Самовыгул собак сейчас запрещён, даже в деревнях. Владельцам алабая нужно помнить, что собаку нужно содержать правильно, в большом просторном вольере. Нужна большая огражденная территория, чтобы собака смогла бегать. Хотя бы в ночной период. Если собака-волкодав не будет выполнять свои прямые функции – бегать, охранять, она просто сойдет с ума. Для неё нужна нагрузка, животное должно постоянно находиться в контакте с хозяином. Иначе свою энергию она будет тратить, нападая на других животных.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило перечень потенциально опасных пород собак. В список вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Татьяна Данилова

Фото предоставлены жителями с. Ворша