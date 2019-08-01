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Алабай держит в страхе целое село

Пес растерзал домашних питомцев 

Кровавая драма разыгралась в селе Ворша Собинского района. В редакцию «Призыва» обратилась местная жительница Ольга Мадаминова. На днях в ее семье случилось настоящее горе – всеобщего любимца, чёрного шпица Чака, растерзал соседский алабай. Всё произошло вечером на глазах прохожих и соседей, которые готовы дать показания правоохранителям. Шпиц стал не первой жертвой огромного алабая.

Пёс уже несколько лет терроризирует местных жителей.

В тот вечер с нашей собакой гулял папа. Шпиц был на поводке. Внезапно подбегает этот алабай, хватает его и убегает. На поводке удержать Чака было просто невозможно, с такой силой этот волкодав его утащил, — рассказывает Ольга. — Мой папа, инвалид второй группы, бежал за ним, он даже упал, но догнать не смог. В тот же вечер я вызвала полицию, написала заявление. Мы искали собаку всю ночь, потом утром, и нашли только в пять вечера его труп рядом с забором хозяина алабая. Наверное, он просто его выкинул через забор. Все протоколы полиция передала в администрацию Ворши. Она никаких мер воздействия на хозяина пса не может применить. 

Алабай растерзал черного шпица

Сейчас Ольга собирается взять справку у ветеринара, где будет указана причина смерти шпица, и уже с этим документом идти в суд. Собаку, конечно, уже не вернёшь, но возместить моральный и финансовый ущерб хозяйка Чака имеет право. Стоимость шпица варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. В администрации Ворши готовы подтвердить, что факты нападения на собак зафиксированы.

В рамках законодательства жители посёлка обращаются, описывают ущерб, в гражданском порядке через суд возмещают. Я протокол составил административный на хозяина алабая за нарушение правил содержания животных, — пояснил «Призыву» Андрей Рыбкин, глава администрации МО Воршинское. — Дальше этот протокол идёт на рассмотрение административной комиссии, выпишут ему штраф. На него уже не раз составляли протоколы. Он гуляет с собакой по Ворше то с поводком, то она у него вырвется с поводка. Собака-то здоровая.

На просьбы соседей держать агрессивное животное взаперти хозяин не реагировал.

Алабай частенько находился на самовыгуле, мог сделать подкоп под забором и выбраться наружу, рассказывают местные жители. За последнее время от зубов алабая пострадали ещё четыре собаки, три из них ходят с увечьями, одну таксу спасти не удалось.

В том году эта же собака загрызла и нашу таксу. Мама с нашими собаками гуляла по огороду, когда этот алабай схватил одну из такс, — вспоминает жительница села Олеся Пономарева. — Он сломал ей ребра и выгрыз куски. Собаку спасти не удалось. Десятичасовая операция не помогла. Я написала заявление в полицию. Мне обещал участковый принести фото всех подходящий под описание собак. Хотя мы сразу сказали, чья она. Фотографии нам так и не принесли. Спустя 10 дней дело закрыли со словами, что такой собаки не существует. Решение по делу просто кинули в почтовый ящик. После этот человек уже специально приходил к нашему дому и стоял с этой псиной у забора, оказывая психологическое давление на мою семью. Все звонки в полицию не дали никакого результата.

Годом ранее алабай загрыз таксу

От укусов алабая, рассказывают местные жители, также пострадали трое человек. Хозяин пса сообщил «Призыву», что по каждому случаю исправно платил штрафы в размере 1000 рублей. Но жителей такой расклад пугает. Они готовят коллективное обращения в администрацию Собинского района с просьбой убрать агрессивную собаку. Сегодня в администрации Ворши «Призыву» сообщили, что алабая, по сообщению владельца, уже усыпили. Но на самом деле это оказалось не так.

Она здесь больше не живёт. Я её отдал друзьям, которые живут в Петушках, подарил, — признался хозяин. — Я бы ни за что не стал её усыплять. У меня есть вольер. Но не знаю, почему так получилось. Друзья не будут её выпускать за ограду, у них тоже есть вольер. А ещё у них там хозяйство, и им нужна была собака, чтобы его охранять, чтобы посторонних не пускала. У меня всегда были собаки, но такого никогда не было. Алабай — очень тяжёлая собака в воспитании. 

Хозяин агрессивного алабая намерен завести еще одну собаку.

По словам мужчины, алабая ему отдали родственники, у которых был маленький ребёнок. До этого у него был сенбернар, сейчас неудавшийся хозяин алабая намерен снова завести собаку именно этой породы.

Село Ворша, улица, где хозяин выгуливал алабая

Сенбернары стоят на первом месте по доброте и лояльности к людям, говорят кинологи. Эти собаки – спасатели. А вот новым владельцам воршинского алабая, а также их соседям сейчас не позавидуешь.

Алабаи, азиаты, эти собаки срываются с цепи, они очень сложные, опасные. Их нельзя заводить дилетантам, только людям, знающим эту породу, которые будут уделять собаке достаточно времени, — отмечает кинолог Лора Панина. — Самовыгул собак сейчас запрещён, даже в деревнях. Владельцам алабая нужно помнить, что собаку нужно содержать правильно, в большом просторном вольере. Нужна большая огражденная территория, чтобы собака смогла бегать. Хотя бы в ночной период. Если собака-волкодав не будет выполнять свои прямые функции – бегать, охранять, она просто сойдет с ума. Для неё нужна нагрузка, животное должно постоянно находиться в контакте с хозяином. Иначе свою энергию она будет тратить, нападая на других животных. 

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило перечень потенциально опасных пород собак. В список вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Татьяна Данилова 

Фото предоставлены жителями с. Ворша

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