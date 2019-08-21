Акушерский корпус в Гусь-Хрустальном обещают сдать осенью

Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы должны сдать в октябре этого года. Основные строительные работы завершены, сообщает департамент здравоохранения Владимирской области. Объект уже проверила инспекция Госстройнадзора. У контролеров возник ряд замечаний, их передали подрядчику. Выявленные недостатки строители должны устранить до конца сентября.

Активно строительство акушерского корпуса в Гусь-Хрустальном ведётся с 2017 года.

Хотя сам объект планировали возвести еще три десятка лет назад, но работы так и не были завершены. Техническим заказчиком реконструкции долгостроя является «Облстройзаказчик». Стоимость контракта составила 360 миллионов рублей. Согласно проекту в новом многоэтажном акушерском корпусе будет отделение патологии, родильное, послеродовое и обсервационное отделения, а также помещения приемно-выписной зоны.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Гусь-Хрустального родила прямо в автобусе. 37-летняя женщина, доехав до автовокзала Владимира, не смогла покинуть салон. Девочка появилась на свет первой, второго ребенка, мальчика, уже принимали в роддоме.

Елена Пляскина

Фото: absolut33.ru