Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ВладСК» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги ул. Луговая-4 д. Храпки Киржачского района Владимирской области для нужд муниципального образования Першинское Киржачского района.

Заявитель в своей жалобе указал, что их заявку отклонили не правомерно.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что решение аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе в допуске к участию в аукционе заявки № 2 (ООО «ВладСК») было принято с соблюдением требований статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Жалоба ООО «ВладСК» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.