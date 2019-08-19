Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Чек НН» на действия организатора закупки и закупочной комиссии ГУП «Владимирский автовокзал» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Чек НН» на действия организатора закупки и закупочной комиссии ГУП «Владимирский автовокзал» при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку чековой термочувствительной ленты для нужд Предприятия.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

В обжалуемых действиях организатора закупки и закупочной комиссии ГУП «Владимирский автовокзал» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушений Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.