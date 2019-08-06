90-летний грибник погиб в лесу

Пропавшего в Гусь-Хрустальном районе 90-летнего грибника нашли мертвым. Подробности тяжелейшего поиска, длившегося больше недели, рассказал в своей официальной группе региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Лес, в котором заблудился пенсионер, был прочесан много раз, но безрезультатно. Поисковики отмечают, что, несмотря на небольшую площадь, лес невероятно сложный. За 3,5 часа одна группа смогла пройти только 350 метров. Молодой подлесок вырос настолько плотной стеной, что между стволами деревьев невозможно было поставить ногу.

В один из дней поисковикам удалось найти свежую лежанку дедушки, потом еще одну. Затем две брошенные сумки с грибами обнаружили полицейские. Это вселяло надежду, однако найти самого грибника никак не удавалось.

На помощь волонтерам пришли единомышленники из Москвы.

Поддержку оказал и технопарк «Кванториум 33». С помощью предоставленных квадрокоптеров, поисковики смогли получить снимки леса и болот. В общей сложности было сделано 2000 снимков, а затем началось их детальное изучение.

— Через сутки нам передают два снимка, которые нужно проверить. Выезжаем, по первому же фото мы находим Вячеслава Витальевича погибшим. Он нас не дождался… Спасибо всем, кто бился и не терял надежду! – написали в своей официальной группе поисковики Владимирской области.

Только за июль региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» получил 207 заявок на поиск людей в лесу. Как не пропасть в лесу? Прокачайте свои знания и пройдите небольшой тест «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская обл.»