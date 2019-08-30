250 детей из аварийной школы послали учиться подальше

Учащиеся закрытой после обрушения потолка школы №13 города Гусь-Хрустальный будут добираться на занятия полтора километра. Расстояние большое, к тому же детям придётся носить тяжелые рюкзаки и сменную обувь. Но другого выхода, судя по всему, нет. Учебное заведения рядом с их домом разрушается. Место прописки поменяют 250 детей, а также педагоги и персонал. Всех на время приютит школа №16, которая находится на другой улице.

Как обеспечить безопасность детей по дороге в учебное учреждение, накануне решали в Гусь-Хрустальном. Представители сформированной после ЧП рабочей комиссии встретились с родительским комитетом аварийной школы. Глава города Алексей Соколов обещал изучить пеший маршрут учеников, состояние тротуаров, освещения, безопасность дорожного движения.

— Я дал поручение, и этими вопросами сейчас занимаются. Так, по освещению, мы фонарные столбы, где они необходимы, поставим, лампы заменим, — приводит слова чиновника пресс-служба «Белого дома».

Планируют власти договориться и с перевозчиками. Не исключено, что общественный транспорт временно изменит маршрут и будет заезжать к школам №13 и №16. Правда, кто компенсируют родителям затраты на билеты? Вряд ли он полагали, что дети будут ездить на занятия. Кроме того, учиться теперь ребятам придётся во вторую смену. А значит, топать по городу дети будут вечером.

Но главный вопрос сегодня — насколько затянется вынужденный переезд. Ремонтировать школу надо экстренно, но на какие средства? Областная администрация уверяет, что учреждение может быть приведено в порядок на дотацию. В середине августа гусевские власти получили из региональной казны почти 28 миллионов рублей на сбалансированность местного бюджета, сообщает информационное агентство «ТАСС». И эти средства, якобы, могут быть направлены на восстановление учебного учреждения.

— Полученные средства по закону могут быть направлены муниципалитетом на любые цели, в том числе на ремонт школы. Это решение, которое принимается на местном уровне. Поэтому сделанные спустя неделю после получения многомиллионной дотации заявления главы города об отсутствии средств не соответствуют действительности. Я пригласил главу города к себе для получения объяснений, — приводит слова заместителя губернатора области Игоря Моховикова информационное агентство.

Осложняет ситуацию и тот факт, что школа является объектом культурного наследия XIX века. Но, как отмечают в администрации Гусь-Хрустального, построена она была только в 1938 году. Статус накладывает ограничения на проведение любых ремонтных работ. И чтобы начать латать дыры, его со школы надо снять (иначе ремонт будет вовсе «золотой»). На это нужно время.

Ранее «Призыв» сообщал, что ЧП в учебном учреждении случилось еще 18 августа. Но только спустя неделю оно получило огласку. После чего было принято решение перенести учебный процесс из здания. По факту обрушения потолка в школе проверку начала прокуратура.

Полина Тарбеева

Фото:stihi.ru