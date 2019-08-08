180 гаражей уберут с улиц Владимира

Борьба с незаконно установленными гаражами во Владимире продолжается. К октябрю снесут еще 181 конструкцию: 51 гараж демонтируют в Ленинском районе, еще 130 – во Фрунзенском районе. Всего же, по данным мэрии, в областном центре насчитывается 4468 нелегальных конструкций. В прошлом году было снесено 323 гаража, в текущем – 127.

О сносе гаражных трущоб зачастую просят сами жители, уверяют в мэрии.

Такие конструкции портят облик города и зачастую используются не по назначению. В лучшем случае старые гаражи превращены в сараи. В худшем – становятся пристанищем для разного рода асоциальных граждан. Незаконные постройки мешают благоустраивать город и прокладывать новые дороги. Так, после демонтажа нелегальных конструкций в Октябрьском районе был благоустроен Соловьиный пруд, во Фрунзенском — пруд на улице Комиссарова, в Ленинском — территория, прилегающая к новому Ледовому дворцу «Владимир».

Владимирцам напоминают, что если владелец гаража не имеет правоустанавливающих документов, то он считается самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств владельца.

В противном случае гараж снесут принудительно, а расходы взыщут с хозяина.

Чтобы избежать лишних расходов, мэрия рекомендует владельцам незаконных металлических гаражей освободить занятые земельные участки в разумные сроки, а также провести на территории уборку.

За консультацией владимирцы могут обратиться в администрации районов по телефонам:

— администрация Ленинского района: 32-35-91 (отдел благоустройства);

— администрация Октябрьского района: 42-09-85 (группа благоустройства);

— администрация Фрунзенского района: 41-47-85 (отдел жилищно-коммунального хозяйства).

Ранее «Призыв» сообщал, что добровольно освободить земельные участки попросили хозяев незаконных гаражей, расположенных на улице Михайловской. На все про все дали месяц.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»