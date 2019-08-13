13-летний школьник покорит Северный полюс

Школьник из Владимирской области отправится покорять Северный полюс. 13-летний Лев Киндеев станет участником детской тематической экспедиции, которая пройдёт с 13 по 22 августа и будет посвящена 60-летию Атомного ледокольного флота России. Компанию ему составят ещё 67 ребят из разных регионов страны.

— Очень рад, что мне выпала возможность поучаствовать в такой экспедиции. Мне кажется, это будет очень интересно, необычно и увлекательно, – поделился своими эмоциями Лев Киндеев.

В экспедиции Лев Киндеев будет единственным представителем нашего региона. Такое право он получил благодаря участию в мероприятиях владимирского Информационного центра по атомной энергии. Школьнику поручена почётная миссия – водрузить на Северном полюсе флаг Владимирской области. Сегодня символ региона ему торжественно передали в «Белом доме».

Школьник водрузит на Северном полюсе флаг Владимирской области.

Во время экспедиции её участники узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях и о проблемах сохранения Арктики. На борту атомохода для школьников будут организованы мастер-классы и встречи с известными персонами, среди которых – ведущий Валдис Пельш, балетмейстер Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, блогер Руслан Усачёв.

Участники рейса создадут видеоролики, рассказывающие о походе, устройстве атомного ледокола и экологических проблемах Севера. Для этого на борту будет организована целая киностудия «Ледокол Продакшн». Ключевым событием экспедиции станет флешмоб на Северном полюсе. Кроме того, съёмочная группа проекта «Песни атомных городов» создаст клип на песню, которую выберут участники рейса.

Ранее «Призыв» рассказывал об успехах еще одной юной жительницы Владимирской области Анны Лариной. Разработка ученицы технопарка «Кванториум-33» — игра-бродилка — поступит в массовое производство.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»