1029-ый день рождения Владимира в цифрах и фактах

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Люди - главное богатство любого города
В настоящее время город Владимир имеет статус городского округа, в состав которого входят 17 сел и деревень. Отсюда и две категории населения: городское и сельское. В округе Владимир проживает почти 360,4 тысячи человек, из них селян — только 2,5 тысячи. На 1000 мужчин Владимира приходится 1254 женщины! Гендерный дисбаланс на лицо.
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Дом-работа-семья
За год число работающего населения снизилось на 1690 человек. Сегодня доля трудоспособного населения в общей численности — 56,5%. За работой владимирцы не успевают и семью создать. Количество браков год от года сокращается. А по данным Владимирстата, женщины охотнее становятся мамами в официальных браках.
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У кого-то зарплата растет
Как уверяет нас Владимирстат, средняя зарплата по Владимиру растет. За первое полугодие подскочила на 8,7%. Во Владимире в среднем получают 37974,1 рубля (интересно, кто эти люди). Бюджетникам поднимали зарплату на 5%, но в статистику попали и частные компании. Лучше всех растут доходы в банках, у страховщиков и в ресурсоснабжающих компаниях. При этом на биржах труда стоят 1769 безработных, что на 5,6% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.
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Цифры большие, а по факту - очереди
Во Владимире работают 2225 врачей и 4770 медсестер , фельдшеров и санитаров. По статистике, штат медиков увеличивается. Пусть даже на десяток, зато появляются молодые кадры. Действуют 21 больничное учреждение и 69 амбулаторно-поликлинических организаций. В среднем, на одного врача приходится 161 владимирец.
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Дороги становятся ровнее, автобусы новееИтоги последних лет: общественный транспорт обновляется, а дорожный ремонт расширяется. Перевозчики покупают газовые автобусы и пополняют автопарк малогабаритных транспортных средств (например, на «пятерке»). Но пассажиропоток продолжает падать. Владимирцы пересаживаются на личный транспорт. Ради них ровняют магистрали. В этом году в обновлением 17-ти дорог вложили 270 миллионов рублей.
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