1029-й день рождения Владимира в цифрах и фактах

Как уверяет нас Владимирстат, средняя зарплата по Владимиру растет. За первое полугодие подскочила на 8,7%. Во Владимире в среднем получают 37974,1 рубля (интересно, кто эти люди). Бюджетникам поднимали зарплату на 5%, но в статистику попали и частные компании. Лучше всех растут доходы в банках, у страховщиков и в ресурсоснабжающих компаниях. При этом на биржах труда стоят 1769 безработных, что на 5,6% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.