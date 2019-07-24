Жители дома с текущей крышей «бонусом» получат новую 

Текущую крышу дома № 3 на улице Березина отремонтируют в первую очередь. И случится это в следующем году. Такую информацию «Призыв» получил от фонда капитального ремонта Владимирской области. Напомним, на днях в редакцию обратилась жительница дома Надежда Евстифеева. Женщину ударило током на балконе, когда она прислонилась к промокшей стене. Надежда живёт на 4-м верхнем этаже дома, крыша которого регулярно протекает. Из-за этого стены и потолки в квартире постоянно сырые. Надежда Евстифеева переживает за своего трехлетнего ребенка.

Квартира, где в любой момент может ударить током, стала небезопасна.

После нашего обращения в управляющую компанию «Жилищник-центр» к женщине пришёл электрик. Он обесточил в квартире две розетки и сообщил, что в дальнейшем их выведут на сухую стену.



На запрос «Призыва» о сроках проведения в доме на улице Березина капитального ремонта в региональном фонде ответили, что изначально планировали заменить крышу не ранее 2025 года. А в 2020-2022 годах на очереди по капремонту стояли внутридомовые инженерные системы. Но собственники жилья провели общее собрание, на котором озвучили желание – менять текущую крышу в первую очередь. И в фонде капремонта их услышали:

«В соответствии с постановлением губернатора области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» вышеуказанный многоквартирный дом включен в программу по использованию доходов, полученных от размещения временно свободных денежных средств, находящихся на счете регионального оператора («бонусная» программа), на 2020 год с ремонтом крыши».

Текущую крышу отремонтируют в 2020 году.

Что примечательно, уровень оплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений дома № 3 по улице Березина составляет 100%. Долгов за жильцами в этом плане нет. Это также сыграло большую роль в принятии решения о замене текущей крыши.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Юрьевце до 6-го этажа затопило новостройку. Жильцы потребовали компенсации.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»