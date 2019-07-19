Женщину на балконе ударило электричеством 

Надежда Евстифеева получила электрический разряд, выйдя на балкон. Чуть прислонилась к стене — готово! Поражение было несмертельным, женщина отшатнулась, избежав опасности. Но кто знает границы опасной зоны? Проводка в стене отсырела из-за вечно протекающей крыши, говорит пострадавшая. Город Владимир, улица Березина, дом № 3. Крышу там ремонтировать не собираются, а значит, завтра «биться током» будет и вся квартира.

Потолки протекают уже несколько лет, рассказала Надежда Евстифеева сотрудникам «Призыва». Она живёт в квартире с двумя детьми, младшему всего 3 годика. За ребятишками и так глаз да глаз, а тут ещё смертельная опасность в виде отсыревшей проводки.

Надежда Евстифеева, жительница дома № 3 по ул. Березина:

Вот эту зиму мы еле перезимовали. У нас тут то сыпется побелка, тазики стоят. Живём в ужасных условиях. Последней каплей вчера стал мой выход на балкон: повесила бельё, дотронулась до стены, и меня протянуло током.

В стене у нас находятся розетки. Со мной проживает маленький ребёнок. Ограничить в передвижении по комнате я его не могу, он то тут, то там. Его жизнь в данный момент находится под угрозой.

В свою управкомпанию «Жилищник-центр» женщина регулярно отсылает письма с просьбой обезопасить квартиру от протечек. Сделать это фирму заставляла и жилинспекция. Пока без толку. Потолки здесь текут осенью, весной и летом — в дожди.

Сейчас жильцы дома боятся, что в квартирах из-за короткого замыкания может случится пожар.

В управкомпании Надежде обещали сделать текущий ремонт крыши, но после того, как та подсохнет. Директор «Жилищник-центра» заверил «Призыв», что его сотрудники приступят к работе в первые же сухие солнечные дни (которых, заметим, в мае-июне было предостаточно).

— Что касается капитального ремонта — мы писали письма во все инстанции: в управление ЖКХ, в Фонд капремонта. Принимают решение они. Мы просто можем рекомендовать провести в ближайшее время капремонт крыши, — сообщил Вячеслав Анников, директор «Жилищник-центра». — Мы работы проводим по текущему ремонту. Все заявки выполняем. На доме мягкая кровля, готовим материал для устранения протечек.

Третьему дому на Березина почти 60 лет. Менять аварийную крышу, по словам жильцов, Фонд капитального ремонта в этом году не стал из-за того, что за домом числится задолженность по взносам. «Призыв» направил запрос в Фонд капремонта с целью выяснить, будет ли капитальный ремонт, если да, то когда, и что необходимо сделать жильцам, если дело тормозят финансовые вопросы. В любом случае понятно, что в нынешнем году капитальных работ на кровле «березинского дома» уже не будет. Хорошо хоть после нашего звонка директор управкомпании пообещал сегодня же прислать электрика в квартиру Надежды Евстифеевой. И если потребуется — обесточить опасный участок электропроводки в отсыревшей стене. Будем следить за развитием ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал о проблемах с массовой протечкой крыш в детских садах города Владимира.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»