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Заведующая отделом закупок для муниципальных нужд администрации г. Петушки (контрактный управляющий) привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное по инициативе прокуратуры  Петушинского района в отношении  заведующей отделом закупок для муниципальных нужд администрации г. Петушки (контрактного управляющего).

          Ранее проверкой было выявлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  информация об оказании услуги (акт об оказании услуги) в уполномоченный орган для включения в реестр контрактов направлена с нарушением  установленного законом срока.

          Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  должностное лицо – заведующую отделом закупок для муниципальных нужд администрации   г. Петушки (контрактного управляющего) виновной в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере                        20 000  рублей  в доход бюджета.

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