Заведующая отделом закупок для муниципальных нужд администрации г. Петушки (контрактный управляющий) привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе прокуратуры Петушинского района в отношении заведующей отделом закупок для муниципальных нужд администрации г. Петушки (контрактного управляющего).

Ранее проверкой было выявлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, информация об оказании услуги (акт об оказании услуги) в уполномоченный орган для включения в реестр контрактов направлена с нарушением установленного законом срока.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – заведующую отделом закупок для муниципальных нужд администрации г. Петушки (контрактного управляющего) виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.