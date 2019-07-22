Взрыв у многоэтажного дома напугал жителей Доброго

Взрыв, раздавшийся сегодня во Владимире, сильно напугал жителей Доброго. Несколько сильных хлопков слышали у дома № 173 на улице Добросельской. Выглянув в окно, жильцы увидели, как внизу горит строительный мусор. Столб черного дыма поднимался вплоть до 16-го этажа. Перепуганные местные жители обратились за помощью к спасателям.

— Я находилась дома, выглянула в окно и увидела столб черного дыма. Очень испугалась, выбежала на улицу, на месте уже работали пожарные. Увидела также, как плачет испуганная соседка, — рассказала «Призыву» местная жительница.

На место выехали три пожарных расчета.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

— Получили сообщение о том, что горит строительный мусор. Дым был такой сильный, что поднимался в окна квартир. На место выехали 3 пожарных расчета. Возгорание на площади 8 квадратных метров было оперативно потушено. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Обозревателю «Призыва» удалось пообщаться с рабочими, которые проводят в доме капитальный ремонт. По их версии, взорвались баллоны из-под монтажной пены, которая использовалась для герметизации наружных швов дома. Один из рабочих предположил, что пожар случился из-за брошенного в кучу мусора окурка.

Ранее «Призыв» рассказывал о взрывах бытового газа в Муроме и Коврове, в результате которых пострадали люди. На проведение восстановительных работ в домах и компенсации людям выделено более 30 миллионов рублей. Средства поступят из областного бюджета.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»