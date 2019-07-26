Вожатые лагеря «Икар» остались без положенной зарплаты 

Вожатые и воспитатель присматривали за детьми круглые сутки, но остались без обещанной зарплаты. В редакцию «Призыва» обратились бывшие сотрудницы загородного лагеря «Икар». За отработанную смену в июле они получили чуть больше 6 тысяч рублей на руки, хотя при устройстве на работу в отделе кадров им обещали сумму в два раза больше. Сегодня обиженные сотрудницы написали жалобу в инспекцию труда во Владимирской области.

Анастасия Шарова окончила 11 классов и решила устроиться на летнюю подработку в лагерь.

Девушку взяли на должность вожатой 1-го отряда в «Икар». На ее попечении было около 30 детей. Смена длилась с 4 по 25 июля. С Настей работала ещё одна вожатая — выпускница школы, а также воспитатель – педагог с высшим образованием. Они также получили урезанную зарплату.

Анастасия Шарова, бывшая вожатая:

В марте я ходила подавать заявление в лагерь «Икар». Примерно в 20-х числах я позвонила в отдел кадров. Мне сказали прийти и написать ещё раз заявление, договориться о медицинской книжке, трудовой.

Мы это всё предоставили к 3 июля. С нами была обговорена заработная плата в размере 11 тысяч. К сожалению, нам была предоставлена иная сумма – это 6,5 тысяч.

При выходе на работу девушка подписала трудовой договор, но на руки экземпляр не выдали, как и второй вожатой и воспитателю 1-го отряда «Икар». Анастасия и её коллеги по отряду утверждают, что другим сотрудникам выдали все деньги. В отделе кадров на вопрос бывших работниц, почему им не выплатили обещанной суммы, заявили, что всё распределял директор. Тот якобы пояснил ситуацию так: фонд оплаты труда маленький.

— Я работала воспитателем. Обещали мне заплатить не меньше минимальной оплаты труда, это более 11 тысяч рублей, — рассказала «Призыву» воспитатель Марина. – Потом у нас были переработки. В трудовом договоре у нас написано, что у нас 36-часовая рабочая неделя. Мы же работали с 8 утра до 21.30. За это нам не заплатили. На руки выдали базовый оклад. Я получила на руки 6 700 рублей. Столько у нас получает педагог с высшим образованием. Я воспитываю двоих несовершеннолетних детей. Также на моем попечении находится нетрудоспособный сын-инвалид с ДЦП. Я буду добиваться того, чтобы мне заплатили за переработку. По законодательству это двойной оклад. Поэтому я считаю, что работодатель должен мне заплатить ещё, как минимум, 10 тысяч рублей.

Присматривать Марине и Насте приходилось за самыми маленькими детками от 6 до 8 лет. В лагере были не очень комфортные условия пребывания, говорят бывшие сотрудницы: по корпусам бегали мыши, атаковали муравьи, а из-за сырости от дождей в комнатах стояла сильная влажность, дети начали болеть.

Анастасия Шарова, бывшая вожатая:

Также по лагерю ходила ротовирусная инфекция. Многие заболели в конце из-за дождей, слегли с температурой. Также по лагерю ходили вши. У нас был единственный отряд, у которого не было вшей.

По санитарным проверкам врачей из детской поликлиники у нас были одни из самых высоких баллов. Также мы помогали нашим детям и умываться, и мыться, и менять одежду.

Бывшие вожатая и воспитатель лагеря «Икар» уже написали заявление в трудовую инспекцию. Здесь обещали провести собственное расследование и дать ответ в течение 30 дней. В трудовой инспекции рассказали «Призыву», что в этом году подобные жалобы регистрируют впервые, но в 2018-м похожие обращения были.

— С детьми (с 14 лет) заключаются такие же трудовые договоры. На них распространяется также трудовое законодательство с учётом дополнительных гарантий и компенсаций. Сокращённый режим рабочего времени должен быть, – поясняет Наталья Ходок, заместитель руководителя Государственной инспекции труда во Владимирской области. – После сегодняшнего обращения бывших работниц «Икара» будут организованы надзорно-контрольные мероприятия. Мы исследуем все документы: на каких условиях с ними заключался трудовой договор, режим работы и, соответственно, в каком объёме им была начислена заработная плата.

Если факты, изложенные в жалобе, подтвердятся, ведомство обещает принять меры инспекторского реагирования.

Дирекции лагеря выдадут предписание устранить нарушения. Возможно, придётся принять и меру административного характера – наложить штраф. Для юридического лица он составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Сегодня «Призыв» пытался дозвониться до директора лагеря «Икар» Дмитрия Пучкова, чтобы услышать его точку зрения, но безуспешно. В отделе кадров трубку взяли, но комментировать ситуацию отказались. Редакция отправила и официальный запрос в управление образования города Владимира.

В трудовой инспекции в очередной раз призывают как взрослое население, так и подростков, решивших подзаработать летом: трудовой договор нужно обязательно составлять в письменной форме. И работник должен получат его сразу же на руки. Иначе, как показывает практика, можно оказаться в незавидном положении.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что бывшие сотрудники «Квартала» написали массовое обращение в трудовую инспекцию. Работники перед Новым годом остались без зарплаты.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыв»