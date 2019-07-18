Вокзал в Вязниках украсила скульптура соловья

Скульптура соловья украсила железнодорожный вокзал в Вязниках. Новый арт-объект теперь будет приветствовать всех, кто приезжает на поездах и электричках в песенную столицу России. Накануне кованую птицу установили сотрудники городского управления районного хозяйства, сообщает газета «Маяк». Скульптура соловья – это подарок городу от мстёрского мастера Сергея Панкова в честь 100-летия со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. Ведь именно к этой птице обращается поэт в своём знаменитом стихотворении: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…»

Скульптура получилась весьма оригинальной. Высотой она почти два метра. Рядом с соловьем перо, ноты и лира. Голова соловья состоит из обоймы подшипников, глаза — металлические шарики. Туловище сделано из цепи от мотоцикла. Крылья — ленточная пила, а хвост — столовые ложки.

Ранее «Призыв» сообщал, что проект «Вязниковский соловей» участвовал во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Получить грант не удалось. Победителем конкурса тогда стал проект краеведов Юрьева-Польского «Лыковский шишак».

Ольга Ефремова

Фото Никиты Ефимова