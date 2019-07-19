Водителей отправляют на отремонтированные полосы

Транспорт на подъезде к Покрову переводится на отремонтированные полосы. Произойдет это с завтрашнего дня, 20 июля. Дорожники начнут ремонтные работы на другой части трассы. При этом ограничения движения сохраняются: транспорт по-прежнему движется по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость — 50 км/ч.

Капитальный ремонт трассы М-7 «Волга» на участке с 99-го по 101-й километры со строительством двух разворотных петель близ Покрова выполнен на 60%, уточняет пресс-служба «Упрдор Москва — Нижний Новогород».

В прошлом году дорожники построили петлю для разворота на Москву и Владимир на 100-м километре трассы. Основные работы этого года сосредоточены на строительстве петли на 101-м км для разворота в сторону Москвы. В первую очередь, эта развязка необходима автобусам, выезжающим с местной автостанции.

Ремонт трассы близ Покрова выполнен на 60 процентов.

К настоящему моменту дорожники завершили работы на левой стороне проезжей части. Полностью заменено основание дороги и исправлен продольный профиль. На площади более 10 тысяч квадратных метров уложено новое дорожное покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20). Он применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Также завершаются подсыпка и планировка обочин и откосов насыпи земляного полотна, ведется установка линий электроосвещения.

Ремонтные работы близ Покрова продлятся до конца сезона. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал текущего года. Дорожники обустроят разделительную полосу с металлическим барьерным ограждением, предотвращающим лобовые столкновения. Также здесь установят новые автобусные павильоны, дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Ранее «Призыв» писал о проведении ремонтных работ на трассе М-7 и в других районах Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»