Во Владимире открылся центр помощи пострадавшим от сект 

Центр помощи пострадавшим от сект начал свою работу во Владимире. Его учредителем стал миссионерский отдел епархии. Здесь обещают помочь семьям, родственники которых стали заложниками религиозных организаций, в том числе запрещённых на территории России. Центр будет работать при Сретенской церкви на Ломоносова, 17А. По словам его сотрудников, сейчас они вплотную занимаются изучением неправославных религиозных организаций в канонических границах Владимирской епархии. — Совершенно тут нет никакой конфронтации, войны, агрессии против них. Просто мы должны знать, кто нас окружает, — поясняет руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии, священник Аркадий Маковецкий. — Очень часто к нам обращаются люди, которые там побывали или дети у них там оказались. И они просят помощи, чтобы своих близких переубедить, вернуть в семью. А мы, не зная особенностей этих учений, направлений, не можем им конкретно ничем помочь. Поэтому главное назначение центра, как подчёркивал сам владыка, научное назначение – изучение неправославных религиозных организаций. Само слово «секта» многим не нравится. В нем ничего нет обидного. Латинское значение этого слова «учение». Это часть людей, которые отделились от церкви христианской и стали по-другому веровать.

Родственники людей, попавших в секты, беспокоятся не только за их душевное, но и за финансовое благополучие.

Жалуются конкретно на то, что в секты их близкие начинают уносить деньги. Если в православной церкви всё добровольно, говорит отец Аркадий, «хочешь — купи свечку, хочешь -не покупай», то там каждый месяц люди вынуждены нести «десятину» от своей зарплаты, пенсии. Были случаи, когда на религиозные организации переписывают квартиры, другую недвижимость.Куда же уходят жители Владимирской области? К «неопятидесятникам», свидетелям Иеговы, неоязычникам. — Если молодёжь сюда уходит, то это, как правило, люди, которые в православную церковь и не ходили никогда, не были верующими. Были формально в детстве крещены, но не воспитывались в православии. Есть и взрослые люди, которые сугубо по индивидуальным причинам ушли в эти секты. И таких людей нам ещё больше жальче, потому что мы потеряли овец из нашего стада. Овцы заблудились, — говорит отец Аркадий.

Среди «блудных овец», которые уходят в секты, немало наркоманов. Похожая ситуация произошла и с Ириной, жительницей областного центра. Девушка долгое время «сидела на игле». Справиться с недугом ей как раз помогли представители не православного христианского течения. С ними она познакомилась в притоне. Ирину пригласили поехать в реабилитационный центр. — Находясь у них, я избавилась от наркозависимости. Но так получилось, что я впала в зависимость от них. От религиозной организации. И если бы я от них ушла, мне грозила бы опасность – вернуться к наркотикам, — рассуждает Ирина. — Как они говорят, без их помощи, ничего не получится, стоит лишь от них сделать шаг – сразу сорвёшься. Да, в своих стенах они знакомят человека с Богом, проводят даже повторный обряд крещения, так как не признают крещения в младенчестве. Но этим повторным крещением я себе словно наручники на руки одела. Ведь они (секта) позиционируют себя так, что за стенами их организации связь с Богом у человека потеряется, они спекулируют этим. Но спасает от наркотиков Бог, а не организация. Они лишь помогают человеку найти этого Бога, путём чтения Библии. Я знала, что если я от них уйду просто так, то опять «заболею». Поэтому я решила обратиться в православный храм.

Ирина рассказала, что путём исповеди и причастия в церкви восстановилась.

И ушла сразу от двух зависимостей – наркотической и сектанской. Девушка надеется, что во Владимирской области православное духовенство начнет более активно помогать наркозависимым. Чтобы они не стали зависимы от сект. Сейчас в каждом районном благочинье есть свои миссионеры, которые выслушают и помогут. Чем? Советом, как стоит общаться с сектантом, как молиться за него.Принудительно забирать человекаиз секты точно не стоит, говорят в епархии. Другой вопрос если сюда попали несовершеннолетние. Здесь, возможно, потребуется вмешательство соцработников и правоохранителей.

Телефон доверия центра помощи пострадавшим от сект: 8-910-670-38-96. Обращаться с 9.00 до 18.00 ежедневно, трубку возьмет методист центра и организует встречу пострадавших с одним из сотрудников Миссионерского отдела епархии. Информацию от деятельности деструктивных сект и культов можно направлять по электронному адресу: AVM12091963@mail.ru.Конфиденциальность гарантирована.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что владимирцы подарили Свято-Казанскому храму образ Спиридона Тримифунтского. Святой почитается в церкви наравне с Николаем Чудотворцем.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: ecestaticos.com