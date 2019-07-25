Внутреннюю политику Владимирской области доверили Игорю Моховикову

В администрации Владимирской области новое кадровое назначение. Глава региона Владимир Сипягин представил коллегам врио заместителя губернатора по внутренней политике. Эту должность занял Игорь Моховиков, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря губернатора Ольги Петровой. Назначенцу поручено курировать комитет по внутренней политике, комитет общественных связей и СМИ и управление по обращениям граждан. Пока кандидатуру не утвердят депутаты Законодательного Cобрания, Игорь Моховиков будет работать с приставкой «врио».

Информации о новом чиновнике пока немного.

Известно, что он является советником руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, членом Центроизбиркома России от партии ЛДПР с правом совещательного голоса, а также управляющим партнером московского адвокатского бюро.

Должность заместителя губернатора Владимирской области стала вакантной после отставки Александра Лобакова. Бывший вице-губернатор из команды Светланы Орловой покинул свой пост по собственному желанию в ноябре прошлого года. 10 июля он скончался.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал об отставках директора департамента природопользования Руслана Баринова, главного лесника Ивана Петухова и председателя комитета по молодежной политике Александра Кожевникова.

Ольга Ефремова

Фото со страницы Игоря Моховикова в «Фейсбуке»