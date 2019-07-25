Владимирцы ополчились на шумных молочников 

Жильцы дома № 82 по улице Мира во Владимире жалуются на шумных молочников. Людям не дают покоя дребезжащие рефрижераторы, которые паркуются рядом в ожидании погрузки. Фуры занимаются перевозкой молочной продукции одного из владимирских производителей. Жильцы близлежащих домов вынуждены жить с закрытыми окнами круглосуточно, спасаясь от угарного газа и шума работающих двигателей.

Ирина Запрядышева, старшая дома № 82 по ул. Мира:

• Здесь их собираются по 7 по 8 штук. Они включают свои моторы, холодильные камеры. И это беспокоит жителей всех близлежащих домов. Машины они ставят не только на той стороне. Они ставят прямо у окон. И включают и в три часа ночи, и в четыре. Мы уже обращались и в ГАИ. ГАИ нас отсылает в администрацию города. Хотя ГАИ реагируют, но, когда они приезжают, рефрижераторы уезжают.

• Шум беспокоит. Потому что они включают эти моторы. К ним подходишь, говоришь. Они в принципе 15 минут имеют право стоять с включенными моторами, дальше они должны уезжать.

• Они здесь пережидают, когда их по рации молочный заводвызывает и едут за продукцией.

В городской администрации на жалобы жильцов ответили, что грузовые рефрижераторы не имеют право здесь стоять, но предотвращать нарушения чиновники не будут. Они поручили это делать самим жителям: дежурить и вызывать полицию. Но в ГИБДД нарушений в сложившейся ситуации не заметили.

— Стоянка большегрузного транспорта ночью запрещена по закону Владимирской области. Но там транспорт стоит на загрузку. То есть они приезжают, ночью грузятся и уезжают. Это не входит в состав противоправных деяний. Там большое предприятие, на котором ведутся погрузочно-разгрузочные работы, — пояснил «Призыву» инспектор отдела пропаганды ГИДББ по Владимирской области Валериан Шируков. — Если же водитель просто припарковал эту фуру на ночь и ушёл домой, это нарушение. Мы готовы выехать по данному адресу, сделать два фото с разницей в один час, и отправить эту информацию в администрацию Владимира.

Владимирцам, замученным шумом, готов помочь Роспотребнадзор.

Помочь в борьбе с шумными молочниками, особенно в ночное время, жителям пообещали в Роспотребнадзоре. Здесь ждут официальных обращений. Сотрудники готовы выйти с проверкой на место даже в ночное время.

— Мы как раз разбираемся с жалобами на шумы, которые исходят от инженерных конструкций. От вентиляций, отопления, лифтового оборудования, разгрузки-погрузки. В этом случае с рефрижераторами можно проверить их на наличие шума и выхлопы, — подчеркнула пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Тем не менее «Призыв» обратился с запросом в мэрию. Мы попросили чиновников пояснить, как они могут повлиять на ситуацию, заложниками в которой оказались жители Владимира. Официальный ответ будет опубликован.

Ранее «Призыв» сообщал, как в Покрове владелец ассенизаторской техники замучил соседей запахом, исходящим от машины. Своё авто он парковал на газоне, рядом с домом.

Татьяна Данилова

Фото, видео»Призыв»