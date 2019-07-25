Владимирские легкоатлетки вошли в историю

Историческое событие для спортивной жизни Владимирской области. Наши легкоатлетки впервые завоевали сразу две награды в рамках одного чемпионата России. Спортсменки Елена Панова и Алена Лысенко в первый день соревнований стали обладательницами бронзовых медалей в дисциплинах «метание диска» и «метание молота» соответственно.

Результат Елены Пановой – 58,48 метра, Алены Лысенко – 65,09 метра.

Обе спортсменки являются воспитанницами владимирской СШОР № 4. Готовил легкоатлеток к соревнованиям заслуженный работник физической культуры РФ Сергей Котов.

Сотый юбилейный чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах на центральном стадионе «Олимпийский». В общей сложности в соревнованиях участвуют около 750 человек из 72 регионов России. Владимирскую область представляют 10 спортсменов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Елена Панова и Алена Лысенко заняли второе и третье места на всероссийских соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Соревнования являлись одним из этапов подготовки к чемпионату России.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации