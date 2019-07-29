Владимир Зворыкин: что вы знаете о создателе телевидения

«Подарок Американскому континенту» — основания к тому, чтобы присвоить эмигранту из России столь пышное определение, безусловно, были. Владимиру Зворыкину принадлежит изобретение «чуда XX века» — электронного телевидения. Друг и биограф великого изобретателя Фредерик Олесси сказал: «Несомненно, Владимир Зворыкин является одним из величайших людей, которые когда-либо ходили по этой планете. И мы совершенно правильно делаем, что чтим его память здесь, в стране, где он родился, потому что, несмотря на то что как учёный он принадлежит миру, он всегда останется примером уникальной русской души». Давайте с помощью этого теста еще и вспомним, каким образом этот великий изобретатель связан с Владимирским краем.

В каком городе Владимирской губернии родился будущий изобретатель? Владимир Киржач Муром Правильно! Неправильно! - Кем был его отец? Директором реального училища Купцом первой гильдии Мещанином Правильно! Неправильно! - Какое местное учебное заведение закончил Владимир Зворыкин, перед тем как поступить в Санкт-Петербургский технологический институт? Муромское реальное училище Ковровскую мужскую гимназию Владимирскую духовную семинарию Правильно! Неправильно! - Что сейчас находится в 3-этажном каменном доме, в котором провел детские и юношеские годы создатель телевидения? Средняя школа № 3 Администрация округа Муром Муромский историко-художественный музей Правильно! Неправильно! - Что подвигло Владимира Зворыкина покинуть Россию и эмигрировать в США? Потребность реализовать свои идеи в жизнь Стремление к перемене мест Жажда наживы Правильно! Неправильно! - 6. Какая американская компания поддержала его в работе над электронным телевидением? Центральное разведывательное управление Радиовещательная корпорация Америки «Westinghouse Electric» в Питтсбурге Правильно! Неправильно! - Как изобретатель назвал первую транслирующую электронную трубку, разработанную им в 1923 году? Электронный глаз Кинескоп Иноскоп Правильно! Неправильно! - В каком году Зворыкиным был разработан первый электронный телевизор, пригодный для практического применения? 1936 1946 1956 Правильно! Неправильно! - Кто из известных российских актеров сыграл его в фильме Леонида Парфенова «Зворыкин-муромец»? Сергей Никоненко Владимир Ильин Сергей Шакуров Правильно! Неправильно! - В каком году Владимиру Зворыкину тайно удалось побывать в родном, но закрытом для иностранцев Муроме? 1967 1987 1997 Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимир Зворыкин: что вы знаете о создателе телевидения Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook