Владимир Зворыкин: что вы знаете о создателе телевидения

«Подарок Американскому континенту» — основания к тому, чтобы присвоить эмигранту из России столь пышное определение, безусловно, были. Владимиру Зворыкину принадлежит изобретение «чуда XX века» — электронного телевидения. Друг и биограф великого изобретателя Фредерик Олесси сказал: «Несомненно, Владимир Зворыкин является одним из величайших людей, которые когда-либо ходили по этой планете. И мы совершенно правильно делаем, что чтим его память здесь, в стране, где он родился, потому что, несмотря на то что как учёный он принадлежит миру, он всегда останется примером уникальной русской души». Давайте с помощью этого теста еще и вспомним, каким образом этот великий изобретатель связан с Владимирским краем.
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7 из 10, сама не ожидала