«Велолето» соберет тысячи спортсменов в Суздале

Масштабный фестиваль «Велолето» пройдет в Суздале с 26 по 28 июля. На целых три дня город-музей станет центром притяжения любителей спорта. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2,5 тысяч спортсменов и около 10 тысяч зрителей из почти 50 регионов России: Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Московской и других областей страны.

Фестиваль «Велолето» в Суздале продлится три дня.

Программа фестиваля включает в себя соревнования для профессионалов велоспорта и любителей: всероссийские соревнования по маунтинбайку, гонка критериум, индивидуальная гонка с раздельным стартом, групповая шоссейная гонка и массовый заезд по улицам города для велосипедистов всех возрастов, гонки юных спортсменов на беговелах, велобиатлон, триатлон.

Для гостей фестиваля «Велолето» предусмотрена и яркая развлекательная программа: концентры, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», велоэкскурсии, велоквесты, велопоходы.

Завершит праздник крупнейший в России шоссейный велозаезд Gran Fondo.

Старт намечен на 28 июля. Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году организована новая трасса. Она объединила Суздаль и Гаврилов Посад Ивановской области. Ознакомиться с программой «Велолето» и подать заявку на участие в спортивном празднике можно на официальном сайте фестиваля.

Ольга Ефремова

Фото: velosuzdal.ru