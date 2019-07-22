В Собинке строят набережную на Клязьме 

Склон у реки Клязьмы на въезде в Собинку решили облагородить поэтапно. Мощеным аллеям и смотровой площадке дали громкое название – набережная. В этом году уже приступили к первому этапу ее строительства. Подрядчики работают даже в выходные. Планировку участка уже сделали, будущие тротуары и прогулочные аллеи разделены бордюрным камнем, рабочие укладывают разноцветную плитку.

— Благоустроят подход к обелиску, к памятнику пограничников, сделают парковку и подъездную дорогу. По торгам образовалась экономия в размере 800 тысяч рублей. Ее потратим либо на устройство велодорожки, либо на мощение аллеи. В следующем году при наличии финансирования выполним все аллеи до моста, — пояснил заведующий отделом архитектуры администрации Собинки Алексей Юрлов.

Первый этап благоустройства набережной обошелся бюджету в 5,8 миллиона рублей. Вокруг смотровой поставят декоративный заборчик, проведут освещение со стилизованными фонарями. Облагородят дерево молодоженов с разноцветными замочками.

Подрядчику пришлось выкорчевать деревья и кустарники перед работами по благоустройству территории.

Могучие пни до сих пор валяются на дороге. Заезд на набережную совершенно непримечателен, о готовящемся обновлении знают только жители окрестных частных домов. Спуска к Клязьме делать не планируют, слишком крутой склон. Тем не менее название набережной устояло.

Благоустроенные набережные во Владимирской области есть в Гусь-Хрустальном, Муроме и Александрове. В этом году также готовятся построить набережную в Гороховце.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Собинке набережную на Клязьме планировали сделать еще в прошлом году. Но тогда жители проголосовали за другой проект — сквер около больницы. Из-за сокращения федерального финансирования набережную придется делать в два, а то и в три этапа.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»