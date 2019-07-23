В палаточном лагере «Доброград» прошла учебная эвакуация

Единственный палаточный лагерь, функционирующий на территории Владимирской области в данный момент, провел тренировочную эвакуацию. Противопожарные навыки с детьми и персоналом учреждения отработали сотрудники регионального управления МЧС. В ход мероприятий пыталась вмешаться погода. Во второй половине дня в Ковровском районе зарядил дождь. Но, как верно было отмечено, чрезвычайная ситуация ждать солнца не будет. Когда ливень утих, детей вывели на улицу под зонтами.

На данный момент на территории учреждения находятся 53 ребенка.

Лагерь не забит, его максимальная загрузка — 72 человека. По нашей информации, никого из детей после трагедии в Хабаровском крае родители не забрали. Паники нет, все работает в штатном режиме.

— Мы всегда работаем открыто. Ни от кого информацию не скрываем, готовы ответить на любые вопросы. Сегодня у нас было много звонков, но не от обеспокоенных родителей, а от представителей различных ведомств, — пояснил «Призыву» директор палаточного лагеря в Доброграде Александр Циглов. — Я сам живу в этом лагере и прекрасно понимаю степень ответственности. Мы рядом с детьми. Нам их жизни и здоровье доверили, надо быть бдительней в несколько раз по сравнению с родителями.

По словам Александра Циглова, непосредственно за палаточным лагерем располагается пожарная часть. На территории есть памятки и информационные стенды. В день заезда были отработаны тренировочные моменты, с детьми проведен инструктаж. Уже был организован день ГО и ЧС. Сотрудники учреждения эвакуировались вместе с детьми. Сегодня навыки закрепили.

Палаточный лагерь под Ковровом работает в штатном режиме.

Всего на территории Владимирской области детские лагеря за это лето примут почти сто тысяч детей. На отдых направлено 454 миллиона рублей. В регионе работают 25 загородных лагерей и 4 палаточных. На данный момент функционирует только один в Доброграде. И к нему — особое внимание.

Ранее «Призыв» сообщал, что дополнительные проверки в местах летнего отдыха спровоцировала трагедия в палаточном лагере в Хабаровском крае. На момент трагедии там находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Известно о гибели четырех школьников.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»