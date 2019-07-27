В каких фильмах снимался наш земляк Николай Парфенов?

«А ну, Вася, расскажи еще раз, как ты доктора за ногу тащил!» В каком фильме дебютировал Николай Парфенов в 1946 году? Сын полка Урок жизни Верные друзья Правильно! Неправильно! -

«Посмотрите на официантку на Западе - она что, вам так просто улыбается? Нет, она вам за деньги улыбается!» В какой комедии Эльдара Рязанова актер сыграл чиновника Ивана Семёновича Постникова? Зигзаг удачи Девушка без адреса Дайте жалобную книгу Правильно! Неправильно! -

«Наша страна испытывает могучий рост производительных сил и невиданный подъем в сельском хозяйстве». В каком фильме 1964 года Парфенов выступил в роли зловредного секретаря райкома Клягина? Верьте мне, люди Председатель Битва в пути Правильно! Неправильно! -

«Им бы все по Греноблям да по Мехико, а тут увядай безвременно». В какой комедии у Парфенова был одна из главных ролей? Наши знакомые Урок литературы Семь стариков и одна девушка Правильно! Неправильно! -

«Вот и пошутил…» В каком фильме актер вышел из комедийного амплуа и неожиданно предстал в образе белогвардейского полковника? Служили два товарища Белая гвардия Бег Правильно! Неправильно! -

«Я не могу ставить финансовый план в зависимость от муз и настроений!» В каком фильме Николай Парфенов гениально сыграл главного бухгалтера кинотеатра Афанасия Петровича? Дача Дети Дон Кихота Двадцать лет спустя Правильно! Неправильно! -

«Господа, помогите мне передвинуть бабушку!» В каком из известных советских киножурналов Парфенов вошел в образ самого Льва Толстого? Ералаш Фитиль Молодость Правильно! Неправильно! -

«И когда ты только успеваешь, Борщев, и в фонтаны нырять, и на танцах драться!» В каком фильме Георгия Данелии 1975 года Парфенов стал председателем месткома Борисом Петровичем? Совсем пропащий Не горюй! Афоня Правильно! Неправильно! -

«Загулял аксакал». В какой комедии 1987 года актер сыграл отца, безуспешно пытающегося женить своего взрослого сына? Где находится нофелет? Забавы молодых Радости земные Правильно! Неправильно! -