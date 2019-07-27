В каких фильмах снимался наш земляк Николай Парфенов?

Королем эпизода называли актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Николая Парфенова. Родился он 26 июля 1912 года в с. Сергиевы Горки Гороховецкого уезда (ныне Вязниковский район). В 1935 году окончил студию при Театре Моссовета и стал актером этого же этого театра, где проработал более пятидесяти лет. Однако всенародную известность он снискал как киноактер. Дебютировав в кино в 34 года, Парфенов за всю свою жизнь снялся более чем в ста пятидесяти фильмах. Чаще всего он играл эпизодические роли, но делал это так ярко и сочно, что его фразы становились афоризмами. Давайте вспомним самые интересные работы нашего земляка.
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