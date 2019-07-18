Уха финская — лохикейто

Друзья, всем привет! Сегодня мы испытаем рецепт по приготовлению финского супа. А по-нашему — ухи. В самом разгаре июль – пик отпусков и путешествий. В этом году второй месяц лета, правда, больше смахивает на первый осенний, но разве это так важно для настоящего искателя приключений. Ваш покорный слуга «ножа и фартука» Дмитрий Мареев не стал исключением и тоже пустился во все тяжкие. Но отправился я не за границу, в комфортабельный отель, а на берег Клязьмы в детский палаточный лагерь, где было приготовлено на костре много вкусностей. Тут, конечно, есть место шутке, потому что даже самая банальная картошка, сваренная на костре, воспринимается совсем не так, как если бы ее приготовили в домашних условиях. Но об этом будет отдельный рассказ, а пока я предлагаю вашему вниманию рецепт финского сливочного супа-ухи.

Он прост, как говорится, до безобразия. Сложен в нем только один ингредиент – красная рыба. Это я о том, что три стейка из красной рыбы обошлись мне в шестьсот рублей с копейками. Но в этом и «главная изюминка» этого супа.

Итак, для рыбного рецепта нам понадобятся:

Филе или стейк красной рыбы — 700 г;

Картофель — 3 штуки;



Вода — 2-2,5 литра;

Морковь некрупная – 1 шт.;

Луковица — 1 головка;

Лук-порей – ½ шт. Его я не нашел и взял обычный зеленый;

Сливки 20% — 200 г;

Лавровый лист — 2 шт.;

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Продукты на позиции, кухонные приборы готовы, мы заряжены на успех… Поехали!

Филе или стейки красной рыбы промываем, укладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой, ставим на огонь и доводим до кипения. Обязательно снимаем пену и варим нашу рыбешку минут 5.

Рыбу вынимаем на тарелочку.

Бульон процеживаем через сито и снова ставим на огонь.

Нарезанный мелкими кубиками картофель кидаем в бульон. Обычно я все составляющие рецепта нарезаю заранее.

Следом за картофелем и отправляем в бульон порезанные полукольцами морковь и репчатый лук.

Я пассеровал лук и морковь. Это можно сделать на сливочном, растительном или оливковом масле. Кто предпочитает диетические блюда, можно просто бросить овощи в кипящий бульон.

Варим овощи примерно 15 минут до полуготовности картофеля. Солим, перчим наш супчик.

Пока варятся овощи, разбираем рыбу. Удаляем кости, шкуру, жир и получаем кусочки чуть недоваренной рыбы.

Кто нашел лук-порей, тот нарезает его кружечками, а кто нет, тот нарезает кружечками белую часть свежего зеленого лука, как это, в свою очередь, сделал я.

Через 15 минут закладываем в бульон разобранную рыбу вместе с луком и заливаем сливками.

Доводим суп-уху до кипения и варим 5 минут.

Окончательно проверяем наше блюдо на солонопригодность и вкусоупотребляемость)))

Если все устраивает, значит финский суп-уха со сливками готов.

Бон апети, друзья! До новых вкусных встреч!

Дмитрий Мареев

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