Уволен главный врач больницы Оргтруда 

Главный врач многострадальной оргтрудовской больницы Дмитрий Митрофанов увольняется. Эту информацию он лично подтвердил «Призыву». К новости местные жители пока относятся насторожено. Люди боятся, что уход Митрофанова ещё больше усугубит и без того непростую ситуацию с медициной в микрорайоне. Местную больницу лихорадит уже четыре месяца.

Жители Оргтруда проводят массовые акции и одиночные пикеты, выдвигая требование сохранить в микрорайоне станцию скорой медицинской помощи и больницу. Люди опасаются, что с потерей местной службы «03» неотложка будет добираться на вызовы слишком долго, и считают, что прикрепление пациентов к больницам Доброго добавит немало хлопот (до города ещё доехать надо). До последнего дня многие оргтрудовцы винили в происходившем как раз главврача. И требовали его увольнения. Сейчас контракт департамента здравоохранения с Дмитрием Митрофановым закончился. Облздрав не стал его продлевать.

— Я пару дней ещё здесь поработаю, а потом ухожу, — сказал «Призыву» Дмитрий Митрофанов. — Моя позиция относительно больницы № 7 Оргтруда остаётся неизменной — я поддерживаю департамент. Медучреждению лучше всего стать структурным подразделением крупной больницы Владимира, пользоваться её материально-технической базой. Все МРТ, УЗИ экспертного класса, биохимические анализы крови жители смогут делать бесплатно в той больнице, к которой будут прикреплены.

Седьмой больнице требуется большая реструктуризация, уверен Митрофанов, иначе ситуация с медициной в Оргтруде будет только ухудшаться. После реформирования, заверил главврач, узкие специалисты будут приезжать в 7-ю больницу. Обеспечить её врачами обязаны будут руководители лечебниц в Добром. Но у оргтрудовцев – свои версии развития событий.

— Сдавала с ребёнком анализы крови в нашей больнице, лаборант мне сказала, что скоро этот кабинет закроют. Придётся все анализа сдавать в Добром, а это неудобно — мотаться туда с маленьким детьми, — пожаловалась жительница Оргтруда.

Кто придёт на смену главврача седьмой больницы, в облздраве пока не сообщили. Но сказали, что замену ему ищут, рассматривают разные кандидатуры. Сам Дмитрий Митрофанов из медицинской отрасли не уйдёт, продолжит работать в одном из медучреждений Владимира. Где именно, пока не разглашает.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что в Оргтруде не состоялась обещанная встреча жителей с областными чиновниками.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»