Ушел из жизни народный художник России Валерий Кокурин 

Невосполнимая утрата для Владимирской области. На 89-м году жизни скончался один из основателей Владимирской школы живописи и последний из родоначальников «владимирского импрессионизма» Валерий Кокурин. Похоронят художника завтра, 31 июля. Прощание начнется в 9 утра в соборе Княгинина монастыря во Владимире.

Прославленному живописцу было 88 лет.

Заслуженный художник РСФСР, народный художник России Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. Окончив художественную студию, он работал в реставрационных научно-производственных мастерских под началом архитектора и реставратора Александра Столетова. С 1956 года Кокурин был участником всех областных выставок художников. В 1960 году работы Валерия Григорьевича, Владимира Юкина и Кима Бритова были представлены в Москве на выставке «Советская Россия». После этого впервые серьезно заговорили о Владимирской школе живописи.

— Валерий Кокурин никогда не работает по шаблону, не тиражирует удачную композицию. Каждая его картина индивидуальна и несет в себе огромный труд по поиску тех непередаваемых простыми словами чувств, которые хочет донести до нас художник. Родной город он умеет увидеть в неожиданном ракурсе. В городских пейзажах художник часто показывает нам острохарактерные приметы жизни современного Владимира на фоне патриархальной старины. Он ищет точки соприкосновения старого с новым и стремится донести до зрителя свое ощущение проникновения истории в современность, — писала о творчестве художника научный сотрудник ВСМЗ Надежда Севастьянова.

О творчестве прославленного художника известно далеко за пределами нашего региона. Полюбоваться картинами Валерия Кокурина можно в Третьяковской галере, Русском музее и других крупных музеях. Хранятся его картины и в зарубежных собраниях.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

Главное фото: profsouzcultura.3dn.ru