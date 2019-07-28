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Ультраполярное вторжение принесет резкое похолодание

Синоптики сделали неутешительный прогноз

Не успели жители Владимирской области порадоваться теплым летним дням, как опять грядет похолодание. Причем сразу резкое. Его принесет ультраполярное вторжение, по другому – арктический холод. Уже  в понедельник в дневные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов, а ночью — до +7. Небольшие дожди вероятны в течение всей следующей недели.

Северо-восточный ветер откроет железные врата Карского моря, откуда в Москву и придет очень холодный воздух, — вот так образно объяснил переменчивый характер погоды агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вместо пика тепла в конце июля владимирцев ждет ледяная макушка лета.

По словам синоптика, последний раз такие волны холода наблюдались в 1971-1979 годах. Самое морозное лето пришлось на 1916 год.  Такого рода вторжение ультраполярного холода в последние дни июля случается один раз в 50-100 лет, заключил Евгений Тишковец.

Погода на следующей неделе будет соответствовать скорее концу сентября. Повышение температур начнется лишь к концу недели, и только к выходным лето вернется к устойчивым показателям в 20-22 градуса.

Ранее «Призыв» развенчал мифы о пользе солнца. По мнению специалистов, безопасной дозы загара нет.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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