Ультраполярное вторжение принесет резкое похолодание

Не успели жители Владимирской области порадоваться теплым летним дням, как опять грядет похолодание. Причем сразу резкое. Его принесет ультраполярное вторжение, по другому – арктический холод. Уже в понедельник в дневные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов, а ночью — до +7. Небольшие дожди вероятны в течение всей следующей недели.



— Северо-восточный ветер откроет железные врата Карского моря, откуда в Москву и придет очень холодный воздух, — вот так образно объяснил переменчивый характер погоды агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вместо пика тепла в конце июля владимирцев ждет ледяная макушка лета.

По словам синоптика, последний раз такие волны холода наблюдались в 1971-1979 годах. Самое морозное лето пришлось на 1916 год. Такого рода вторжение ультраполярного холода в последние дни июля случается один раз в 50-100 лет, заключил Евгений Тишковец.



Погода на следующей неделе будет соответствовать скорее концу сентября. Повышение температур начнется лишь к концу недели, и только к выходным лето вернется к устойчивым показателям в 20-22 градуса.



Ранее «Призыв» развенчал мифы о пользе солнца. По мнению специалистов, безопасной дозы загара нет.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»