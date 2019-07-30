Уличных продавцов заставили прикрыть лавочку

Ревизоры нагрянули сегодня к уличным продавцам в нескольких точках Владимира. В совместный рейд вышли сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и налоговой службы. Владельцев фруктово-овощных базаров и ларьков проверили на наличие всех документов и выполнение норм СанПина. Как оказалось, все придорожные бизнесмены работали, нарушая закон.

На улице Сакко и Ванцетти продавцов пришлось разогнать.



Стихийная торговля развернулась прямо на проезжей части. Никаких документов на предпринимательскую деятельность у мужчин не было. А ещё продавцы торговали без фартуков, а свой товар разложили на дороге без прилавков. Это грубое нарушение СанПина, говорят в Роспотребнадзоре. Стихийная торговля развернулась прямо на проезжей части. Никаких документов на предпринимательскую деятельность у мужчин не было. А ещё продавцы торговали без фартуков, а свой товар разложили на дороге без прилавков. Это грубое нарушение СанПина, говорят в Роспотребнадзоре.

— Это яркий пример несанкционированной торговли, — сообщила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Торговые точки, которые реализуют овощную продукцию, бахчевые культуры, они, во-первых, должны быть стационарные, а если они временные, на них должно быть разрешение. Сама торговая точка должна быть крытой. А здесь мы видим, что продукция даже лежит на асфальте. Это нарушение санитарного законодательства.

В итоге продавцу, торгующему с грузовика, пришлось все томаты и персики грузить обратно. Мужчина переживает, что во Владимире ему негде реализовать свою продукцию. И только с этой точки после закрытия он понесёт убыток в 200 тысяч рублей. Хотя, вполне возможно, что после нашего отъезда, он вновь её открыл.

— Мы в мае месяце подали заявление, всё документально. Нам недавно только палатку дали. Сейчас все закроются, домой все уедут. Люди приезжают на сезонные работы. Два месяца всего сезона остался! Очень поздно. У нас в июне начинается сезон. Нам невыгодно сейчас брать в аренду точку. Мы скоро уедем все на родину. Надо было весной эти палатки открывать, или чтобы они всегда были, — возмущаются торговцы.

С начала года управление экономики горадминстраци провело во Владимире 170 рейдов по уличным продавцам, составлено 190 протоколов. Особое внимание уделяется стихийным торговым точкам, где реализуется сезонный товар: арбузы, помидоры, огурцы.

— Мы сейчас активно работаем, включая субботу, воскресенье, праздничные дни, – говорит Александр Коробушин, заместитель начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг городской администрации. – К сожалению, кроме составления протокола мы больше ничего не можем. Дальше мы их направляем в Государственную инспекцию административно-технического надзора. Там уже выписывают штрафы от 500 рублей до 2000 тысяч. Кроме этого мы привлекаем активно полицию. Они уже составляют свои протоколы о незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас, как мы видим здесь, идёт незаконная торговля, в городской бюджет денежные средства не поступают.

Всем предпринимателям, по словам Коробушина, администрация предоставляет места для санкционированной торговли. Для этих целей на рынке на улице Батурина открыли ярмарку, на территории города подготовлено 22 палаточных места. Они сейчас разыгрываются. Семь из них уже арендовано предпринимателями. С ними мэрия заключила договор.

Стоимость аренды — порядка 12 тысяч рублей в месяц.

Есть во Владимире фруктовые ларьки, к которым прежде претензий не возникало, а теперь появились. Например, на Суздальском проспекте торговая точка находится на придомовой территории. Но по новому законодательству, говорят чиновники, 31 июля договор с этим ИП будет расторгнут.

— Они заключили договоры с управляющей компанией. В данном направлении мы провели работу. И сейчас управкомпании будут расторгать данные договоры с предпринимателями, — пояснил Александр Коробушин. – Они не должны заниматься предпринимательской деятельностью на придомовых территориях. По словам сотрудников мэрии, сейчас они вносят изменения в правила благоустройства города, которые не позволят бизнесменам арендовать площадки для уличной торговли на территории не только жилых домов, но и супермаркетов.

Во Владимире есть 380 мест для размещения НТО (нестационарных торговых объектов).

В составе проверяющих работали и сотрудники налоговой службы. Опросив продавца фруктами на Суздальском проспекте, они выяснили, что женщина работала без трудового договора. Теперь её начальника ждут в гости в налоговую инспекцию. Также у предпринимателя не было онлайн-кассы, а это грозит штрафом до 10 тысяч рублей. — Онлайн-кассу уже обязали установить с 1 июля 2019 года всех предпринимателей, кто имеет наёмных работников. Есть много исключений, но надо руководствоваться нормативными актами в каждом случае, — подчеркнул представитель ФНС.

Можно ли во Владимире решить проблему незаконной торговли сезонными продуктами? Вопрос риторический. Но, по словам чиновников, они в этом направлении работают: выписывают предписания, в результате чего частников штрафуют. Но каждое лето они вновь тут как тут на своих местах. В мэрии говорят, что даже встречались с руководителем Азербайджанской диаспоры во Владимире. Не помогает.

Ранее «Призыв» сообщал , что во Владимире выросли цены на грибы. Дарами леса торгуют в основном на оживлённых остановках общественного транспорта.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»