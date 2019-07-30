Уличных продавцов заставили прикрыть лавочку

Ревизоры нагрянули сегодня к уличным продавцам в нескольких точках Владимира. В совместный рейд вышли сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и налоговой службы. Владельцев фруктово-овощных базаров и ларьков проверили на наличие всех документов и выполнение норм СанПина. Как оказалось, все придорожные бизнесмены работали, нарушая закон.
На улице Сакко и Ванцетти продавцов пришлось разогнать.
Стихийная торговля развернулась прямо на проезжей части. Никаких документов на предпринимательскую деятельность у мужчин не было. А ещё продавцы торговали без фартуков, а свой товар разложили на дороге без прилавков. Это грубое нарушение СанПина, говорят в Роспотребнадзоре.
— Это яркий пример несанкционированной торговли, — сообщила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Торговые точки, которые реализуют овощную продукцию, бахчевые культуры, они, во-первых, должны быть стационарные, а если они временные, на них должно быть разрешение. Сама торговая точка должна быть крытой. А здесь мы видим, что продукция даже лежит на асфальте. Это нарушение санитарного законодательства.
В итоге продавцу, торгующему с грузовика, пришлось все томаты и персики грузить обратно. Мужчина переживает, что во Владимире ему негде реализовать свою продукцию. И только с этой точки после закрытия он понесёт убыток в 200 тысяч рублей. Хотя, вполне возможно, что после нашего отъезда, он вновь её открыл.
— Мы в мае месяце подали заявление, всё документально. Нам недавно только палатку дали. Сейчас все закроются, домой все уедут. Люди приезжают на сезонные работы. Два месяца всего сезона остался! Очень поздно. У нас в июне начинается сезон. Нам невыгодно сейчас брать в аренду точку. Мы скоро уедем все на родину. Надо было весной эти палатки открывать, или чтобы они всегда были, — возмущаются торговцы.
С начала года управление экономики горадминстраци провело во Владимире 170 рейдов по уличным продавцам, составлено 190 протоколов. Особое внимание уделяется стихийным торговым точкам, где реализуется сезонный товар: арбузы, помидоры, огурцы.
— Мы сейчас активно работаем, включая субботу, воскресенье, праздничные дни, – говорит Александр Коробушин, заместитель начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг городской администрации. – К сожалению, кроме составления протокола мы больше ничего не можем. Дальше мы их направляем в Государственную инспекцию административно-технического надзора. Там уже выписывают штрафы от 500 рублей до 2000 тысяч. Кроме этого мы привлекаем активно полицию. Они уже составляют свои протоколы о незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас, как мы видим здесь, идёт незаконная торговля, в городской бюджет денежные средства не поступают.
Стоимость аренды — порядка 12 тысяч рублей в месяц.
— Они заключили договоры с управляющей компанией. В данном направлении мы провели работу. И сейчас управкомпании будут расторгать данные договоры с предпринимателями, — пояснил Александр Коробушин. – Они не должны заниматься предпринимательской деятельностью на придомовых территориях.
По словам сотрудников мэрии, сейчас они вносят изменения в правила благоустройства города, которые не позволят бизнесменам арендовать площадки для уличной торговли на территории не только жилых домов, но и супермаркетов.
Во Владимире есть 380 мест для размещения НТО (нестационарных торговых объектов).
В составе проверяющих работали и сотрудники налоговой службы. Опросив продавца фруктами на Суздальском проспекте, они выяснили, что женщина работала без трудового договора. Теперь её начальника ждут в гости в налоговую инспекцию. Также у предпринимателя не было онлайн-кассы, а это грозит штрафом до 10 тысяч рублей.
— Онлайн-кассу уже обязали установить с 1 июля 2019 года всех предпринимателей, кто имеет наёмных работников. Есть много исключений, но надо руководствоваться нормативными актами в каждом случае, — подчеркнул представитель ФНС.
Можно ли во Владимире решить проблему незаконной торговли сезонными продуктами? Вопрос риторический. Но, по словам чиновников, они в этом направлении работают: выписывают предписания, в результате чего частников штрафуют. Но каждое лето они вновь тут как тут на своих местах. В мэрии говорят, что даже встречались с руководителем Азербайджанской диаспоры во Владимире. Не помогает.
Татьяна Данилова
Фото «Призыв»
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