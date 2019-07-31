Убийце таксиста вынесли приговор

Муромский городской суд огласил приговор убийце таксиста. 22-летний житель района отправится в исправительную колонию строгого режима на 12,5 лет. Убийство произошло 23 сентября прошлого года. В тот день осужденный находился в Муроме, созвонился с приятелем и договорился с ним о встрече в селе Молотицы. Возле торгового центра осужденный сел в такси и заплатил за поездку. По пути пассажир заехал в магазин, где приобрел спиртное, а затем, связываясь по телефону с приятелем, неоднократно менял направление поездки. Водителю это не понравилось, и он высказал претензии.

Пассажир схватился за нож и несколько раз ударил им водителя.

Пытаясь защититься, таксист выбрался из автомобиля и с трудом проследовал в сторону моста через реку Ушну. Тем временем пассажир сел за руль и скрылся с места преступления. До позднего вечера убийца катался по району. Затем, похитив из автомобиля 150 рублей, набор инструментов и прочую утварь, бросил машину около одного из населенных пунктов.

65-летний таксист скончался на месте преступления. Убийцу задержали через 6 дней после случившегося. Дав признательные показания, он написал явку с повинной.

Известно, что убийца был неоднократно судим ранее.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Владимирской области поясняют, что Муромский городской суд вынес приговор по совокупности совершенных преступлений. В состав обвинения также были включены два эпизода, связанных с угоном автомобиля без цели хищения и кражами имущества, совершенными осужденным в октябре и декабре 2017 года в отношении двух местных жителей.

Ранее «Призыв» сообщал о приговорах убийцам молодой женщины – водителя такси. Первый получил 21 год колонии особого режима, второй — 16 лет исправительной колонии строгого режима.

Ольга Ефремова

Фото: 1tulatv.ru