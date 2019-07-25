У руля больницы в Оргтруде встанет молодой главврач 

Сегодня департамент здравоохранения администрации Владимирской области наконец объявил имя нового главного врача больницы в Оргтруде. Им стал Петр Бушуев. Сегодня у него первый рабочий день в руководящей должности. От нового управленца пациенты ждут сохранения и развития лечебного учреждения в микрорайоне Владимира. Жители Оргтруда обещали «Призыву» позже поделиться своими впечатлениями о новом главвраче. Сегодня Петр Бушуев проведет с пациентами встречу, где обсудит главные болевые моменты.

Петр Бушуев проведет встречу с жителями Оргтруда.

Бывший главный врач городской больницы № 7 Дмитрий Митрофанов был уволен 22 июля по истечении срока трудового договора. Как сообщает облздрав, такое решение ведомство приняло, «учитывая результаты неэффективного управления и мнение жителей микрорайона Оргтруд».

Что касается мнения жителей, в должности нового главврача они видели другого опытного медика — Анатолия Уколова, бывшего руководителя Судогодской ЦРБ. Но наверху, видимо, посчитали, что нужно дать дорогу молодым кадрам.

Новый главврач работает в системе здравоохранения 7 лет.

Петру Бушуеву 31 год, родом он из Коврова. В 2012 году окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», а затем интернатуру ИвГМА по специальности «Травматология и ортопедия». Общий стаж работы Петра Бушуева в системе здравоохранения всего 7 лет. Какое-то время он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части Суздальской районной больницы.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители микрорайона встречались с Мариной Чекуновой, врио первого вице-губернатора. Областные чиновники пообещали учесть пожелания пациентов в решении проблем больницы в Огтруде.

Татьяна Данилова

Заглавное фото из личного архива Петра Бушуева