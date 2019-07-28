Тур выходного дня: отправляемся в Рязань!

Все больше людей предпочитает отойти от классической схемы «весь год работаю, а летом в отпуск на море» и устраивают себе регулярно семейные путешествия на короткий срок. Самое популярное направление в выходные – это, конечно же, города «Золотого кольца России». Однако соседние с Владимирской областью регионы, не входящие в этот маршрут, порой не менее интересны и в последнее время делают все, чтобы запрыгнуть в быстро набирающий обороты поезд внутреннего туризма. К таким городам относится и Рязань. Хотя пока ее сложно назвать популярным среди владимирцев направлением, предлагаю отправиться в тур выходного дня именно в туда. И вот почему.

Владимир и Рязань — такие близкие, но такие разные

Наши города связывает многое. В давние времена мы даже воевали друг с другом на реке Колокше близ села Бабаево в Собинском районе. Сейчас это уже сложно представить, но когда-то этот ныне заросший холм, именуемый в народе Прусова гора, унес много жизней с обеих сторон.

Связывает нас и Тумская железная дорога, которая действует уже более 100 лет, но никак не свяжет Владимир и Рязань напрямую. И к примеру, поезд «Нижний Новгород — Адлер», который не останавливается в Москве, но проходит через Рязань, тратит на маршрут от Рязани до Владимира запредельные 9 часов.

Поскольку Рязань и Владимир — города-погодки, то мне всегда казалось, что они похожи между собой. Однако, если Владимир — небольшой, провинциальный городок, в котором сохранилось много архитектуры со времен становления Руси, то Рязань оказалась совсем другой.

Рязань входит в тридцатку крупнейших городов России, а ее население почти в два раза больше, чем население Владимира.

Но с исторической точки зрения Рязани повезло меньше, чем Владимиру. История не сохранила памятников времен Глеба Рязанского и Всеволода Большое Гнездо. Исторический центр Рязани скорее похож на город, построенный во времена Екатерины Второй, что несколько странно, поскольку, повторюсь, история Владимира и Рязани имеет много общего (пускай и трагического).

Иконостас высотой в 27 метров!

Ехать в Рязань, в первую очередь, стоит, чтобы увидеть самый большой исторический иконостас в России. Находится он в Успенском соборе местного Кремля. Выполнен иконостас полностью из дерева, а высота его составляет 27 метров (высота пятиэтажного дома). Древний иконостас поражает не только своим размером, но и многочисленными деталями, сохранившимися с XVII века.

Сам Успенский собор, построенный архитектором Бухвостовым в конце XVII века, не похож ни на один из соборов, которые находятся на территории Золотого кольца. Храм и его колокольня построены таким образом, что их видно из любой точки города. И даже с расстояния в 20 километров от Рязани. Раньше эти здания служили естественным визуальным ориентиром при навигации на Оке.

Рязанский кремль — древнейшая часть города, историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом, расположенный на высоком холме, который окружают реки Трубеж и Лыбедь (у них тоже есть Лыбедь!).

В Рязани есть что посмотреть с детьми

Поездку в Рязань имеет смысл запланировать с детьми. Ведь там находятся знаменитые цирк и аквапарк! Во Владимире, к сожалению, нет ни того, ни другого, а поэтому путешествие может стать приятным подарком для малышей.

В городе множество музеев, куда можно сходить с детьми. Мы посетили Музей истории рязанского леденца. Вот реально, никогда бы не подумал, что производство сахара и леденцов может быть столь интересным и захватывающим. Тем более что когда-то у Рязани были все шансы стать сладкой столицей России.

Здесь проводятся дегустации, интерактивные шоу, мастер-классы по сахароварению и росписи царского леденца, есть и своя чайная. Расположен Музей истории рязанского леденца недалеко от Кремля. Часы работы и цены можно найти на официальном сайте.

Просто побродить по городу

Весьма неплохо в городе выполнена пешеходная улица. Если во Владимире Георгиевская — это тихая и часто пустынная улица, то в Рязани на Почтовой улице, как и подобает крупному городу, полным-полно кафешек, людей, регулярно проводятся арт-мероприятия, а каждые выходные и праздники звучит живая музыка!

Отдельно стоит отметить еще одну достопримечательность Рязани — ресторан «Небо». Владимиру, конечно, не хватает подобных заведений, где можно с высоты птичьего полета оценить весь город, восхититься его исторической частью и посмотреть красивые окские закаты.

Цены в ресторане, а равно как меню и обслуживание приятно удивят. Есть и бизнес-ланчи, огромная детская комната, открытая площадка на крыше. В общем, для туриста место подходит как нельзя лучше. Жаль, конечно, что нет в меню знаменитых пирогов с глазами, равно как и грибов, но сдается мне, что это лишь вопрос времени.

Где остановиться в Рязани на выходные

Ну а остановиться можно, сняв квартиру посуточно. Рязань входит в число лидеров по новостройкам. А по средней высоте построенных домов уступает лишь Москве, а посему с выбором жилья на выходные проблемы нет. Мы снимали за 1500 рублей однокомнатную просторную квартиру в новом доме.

Ценник на жилье варьируется от 1300 до 2500 рублей в сутки.

Если вы хотите сменить обстановку, не затрачивая при этом много денег, Рязань — отличный выбор для тура выходного дня. Город действительно может удивить!

Виктор Волчек

Фото автора