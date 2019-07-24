Цену за килограмм белых грибов взвинтили до 1000 рублей

Грибной бум во Владимирской области в самом разгаре. Социальные сети пестрят фотографиями трофеев «тихой охоты». А вот тем, кому сходить в лес некогда или не с кем, приходится искать грибные места прямо в городской черте. Мест, где торгуют грибами, во Владимире немало — от овощных рынков и мини-развалов до свободного квадратного метра тротуара возле оживлённой остановки общественного транспорта.

Цена за кучку в несанкционированных местах будет, пожалуй, самая низкая – грибнику-одиночке не хочется мозолить глаза, поэтому заламывать цены он не будет. На больших рынках есть отдельные палатки, где грибной ассортимент представлен наиболее широко, но и цены выше: в этих палатках чаще всего торгуют не грибники, а те, кто взял товар на реализацию. Наконец, на мини-рынках установились, пожалуй, среднегородские цены на грибы – их мы и озвучим.

Итак, цена за килограмм грибов в двух вариантах — у грибников и у перекупщиков соответственно:

— белые грибы: от 400 до 650 рублей и от 500 до 1000 рублей (боровики); — подосиновики: 350-400 рублей и 600-750 рублей; — лисички: 400-500 рублей и 600-750 рублей; — подберёзовики: 300-350 рублей и 400-550 рублей; — моховики: 300-400 рублей и 350-550 рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира нашла гигантский гриб в Суздальском районе. Подосиновик весил полтора килограмма!

Олег Беспалов

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