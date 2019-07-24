Транспортные карты начнут выдавать по четырем адресам

Три филиала многофункционального центра предоставления услуг начали оформлять транспортные карты для проезда в общественном транспорте Владимира. Они находятся по адресам: Октябрьский проспект, 14, Ноябрьская, 8а (Юрьевец), и Суздальский проспект, 26. Эта услуга сохранится и в офисе «Владикарда», компании, реализующей проект безналичной системы оплаты во Владимире. Операторы по-прежнему принимают граждан по адресу: ул. Мира, 34.

В первую очередь карты оформляют обладателям единого социального проездного — федеральным льготникам и пенсионерам, проживающим во Владимире. Транспортные карты льготника будут персональными, с ФИО и фотографией.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта Владимира:

Фотографироваться можно будет в офисах МФЦ и «Владикарда». А если пришло доверенное лицо, то надо принести фотографию на флэш-носителе.

Те документы, которые льготник раньше приносил при покупке единого социального проездного билета, он их также приносит, чтобы получить карту. Дополнительно ничего не надо.

Выдавать готовые транспортные карты начнут с 1 августа. Десять тысяч льготников уже оформили «пластик». В среднем единые социальные проездные ежемесячно покупают 33 тысячи человек.

Транспортные карты оформляются и пополняются бесплатно и без комиссий.

В автобусах и троллейбусах будут принимать и пластиковые карты, и бумажные проездные. Переходный период продлится пару месяцев.



Положительный момент в том, что очередей при покупке проездных больше не будет.

Юрий Рябиков, гендиректор компании «Ситикард»:



В первую очередь мы говорим об электронных способах пополнения карт. Есть возможность записи средств через сайт оператора, через мобильное приложение «Ситикард».

Существуют также так называемые способы онлайн-пополнения с участием кассира. Традиционные: Роспечать и Почта России.

И естественно, все системы самообслуживания Сбербанка по номеру транспортной карты позволяют пополнить счет.

Компанию «Владикард» создали владельцы «Ситикард», работающей на всей территории Нижегородской области. По опыту соседнего региона, 50% получателей транспортных карт пополняют их через отделения почты и Роспечати. При этом ни там, ни у нас комиссий не взимается.

Как «Призыв» сообщал ранее, внедрение безналичной системы оплаты проезда отразилось на стоимости билета в автобусах и троллейбусах. Департаменту цен и тарифов администрации Владимирской области пришлось пересмотреть максимальный тариф из-за новых расходов перевозчиков.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

