Транспортные карты избавят от сбоев с оплатой проезда

Владимирских пассажиров успокаивают: скоро сбоев с безналичной системой оплаты проезда в автобусах и троллейбусах будет меньше. В начале осени появятся в продаже транспортные карты, которые имеют прямую связь с валидаторами. И все смогут пополнять и оплачивать ими проезд. В компании «Ситикард», которая использует безналичные системы проезда в Нижегородской области и во Владимире (филиал «Владикард»), поясняют: эти устройства работают на одной программе и поэтому не дают задержек, что происходит с обычными банковскими картами, а также устройствами типа «умных часов».

Юрий Рябиков, гендиректор «Ситикарда»:

Надо всегда смотреть на статистику. Сегодня мы говорим, что число обращений по неудавшимся операциям на транспорте меньше одной сотой процента.

В Нижегородской области около 4 миллионов оплат бесконтактным способом. Это самый большой показатель в стране, больше, чем в Москве и Московской области.

Обращений же по проблемам оплаты от 100 до 200 в месяц. Безусловно, есть проблемы. Любое происшествие отрабатываем.

«Призыв» писал ранее о случае, когда попытка оплаты «умными часами» закончилась скандалом.

Тогда выяснилось, что у кондукторов имеются некие инструкции, ограничивающие пассажиров в способах покупки билета. Но операторы оправдываются: Интернет есть не везде, поэтому система NFC на телефонах «тормозит». Дескать, у многих на китайских телефонах установлено нелицензированное приложение, которое вообще сразу не загружается.

Юрий Рябиков, гендиректор «Ситикарда»:

Для перевозчика очень важно получить оплату за выполняемую им работу. Зашел пассажир, он должен оплатить проезд и поехать.

Зона ответственности кондуктора в том, чтобы транспортная карта, банковская или носитель платежного приложения — вот это все сработало и вышел контрольный билет. В этом случае оплата совершена.

Наличные тоже регистрируются через терминал. Если билета нет — значит, оплата не прошла. И не дело кондуктора разбираться, что произошло.

Пассажир может потом обратиться к оператору и решить проблему.

Все телефоны «горячих линий» и перевозчиков можно найти на валидаторах и в салонах автобусов и троллейбусов. Перевозчики утверждают, что на всем автопарке работают валидаторы. У каждого кондуктора должно быть с собой устройство для приема безналичных платежей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»