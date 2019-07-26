«Торпедо» одержало первую победу в сезоне

Футболисты владимирского «Торпедо» привезли три очка с непростого выезда в Санкт-Петербург. Черно-белые с минимальным счетом 1:0 одолели местный клуб «Звезда». И одержали таким образом первую победу на старте сезона. Единственный гол в составе команды забил капитан Дмитрий Чернухин. На 63-й минуте матча он удачно пробил со штрафного. У голкипера хозяев было мало шансов вытащить мяч из «девятки».

Единственный гол в составе команды забил капитан «Торпедо».

Как отметил пресс-секретарь черно-белых, наша команда «расколдовала» стадион « «. Три предыдущих поединка разных лет, которые проходили на этом поле, завершались для черно-белых неудачно. Подробный обзор матча можно посмотреть в официальной группе питерской команды в «ВКонтакте».





Второй матч сезона накануне провела и команда из Мурома. Коллектив с берегов Оки разошелся миром с клубом из Великих Лук. Матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, после двух игр подопечные Владимира Казакова застряли внизу турнирной таблицы. У красно-черных одно очко.

С четырьмя очками «Торпедо» пока на пятой строчке турнирной таблицы. Уже в воскресенье команды из Владимирской области в личном противостоянии выявят сильнейшего. В рамках 1/128 кубка страны коллективы встретятся в областном центре.

Ранее «Призыв» сообщал, что в новом сезоне руководство владимирского «Торпедо» делает ставку на молодых игроков. Мечтает превратить черно-белых в подобие испанского клуба «Атлетика Бильбао».

Полина Тарбеева

Фото группы ФК «Звезда» в «ВКонтакте»