Тарифы на тепло постепенно снижаются

Владимирская область перестала быть лидером среди регионов ЦФО по самому высокому тарифу на тепловую энергию. Удалось снизить максимальные ставки по области с почти 10 до 8 тысяч рублей за Гкал. Теперь средний тариф на тепло равен 2,3 тысячи рублей за гигокаллорию. В городах платежи меньше, чем в селах. Например, во Владимире «Т Плюс» берет 1,3 тысячи рублей за Гкал, а в селе Фоминское Гороховецкого района – 4,7 тысяч. Все дело, как поясняют эксперты департамента цен и тарифов, в старых коммуникациях, низких объемах реализации ресурса и больших потерях. Но ситуация худо-бедно исправляется.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области:

В 2019-ом году мы снизились и теперь мы четвертые, в прошлом году были третьи. Впереди: Тульская, Брянская Смоленская области, где стоимость тепловой энергии дороже.

Полагаю, что этот тренд ярко свидетельствует об эффективной политике, которая проводится в регионе в части замещения нерентабельных котельных, перевода мазутных, угольных котельных на газ.

Яркий пример тому — село Шихобалово в Юрьев-Польском районе. После запуска газовой котельной тариф снизился с 4,5 до 2,9 тысяч рублей за Гкал.

Сейчас в регионе работает 585 котельных, 80% из них – газовые.

Угольные котельные есть повсюду. В частности, в Муроме для ФГБУ «ЦЖКУ» установлен максимальный в области тариф – 8,6 тысяч рублей за Гкал.

Как «Призыв» писал ранее, в регионе тарифы повысились с 1 июля. Средний рост – 4,3%.



Анна Тумановская

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