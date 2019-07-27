Тариф на услуги ЖКХ утвердят по-новому

Во Владимирской области приступили к рассмотрению тарифов на услуги ЖКХ на 2020 год. Они изменятся всего один раз, со второго полугодия, а не как в этом — 2 раза. Ресурсоснабжающие организации уже предоставили в региональный департамента цен и тарифов свои расчеты. Традиционных осенних корректив на индекс социально-экономическому развития не будет. Все тарифы должны отправить в федеральную антимонопольную службу к середине ноября. А если они будут выше предельных 4%, то их должны одобрить горсоветы на местах. Таково требование законодательства.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области:

В течение расчетного периода предусмотрено однократное повышение тарифов. Как вышел указ губернатора, в течение года с таким повышением и будем жить.

Это основное нововведение. Все муниципалитеты были проинформированы о том, что произошло на рынке регулирования коммунальных услуг.

Как и в этом году, в следующем будут такие города и села, где тарифы вырастут больше, чем у остальных. Причина в том, что ресурсоснабжающие организации реализуют инвестиционные программы или подписали с муниципалитетами концессионные соглашения. Все отклонения от нормы разбирают и принимают депутаты. И местные власти могут принять решение частично компенсировать жителям их расходы на коммунальные услуги.

По словам Марии Новоселовой, в этом году граждане получили 6,5 миллионов рублей в качестве компенсации за слишком высокие тарифы на услуги ЖКХ. Так, в Селивановском районе тарифы на тепловую энергию выросли на 10%. Жителям платят разницу, чтобы поставщики коммунальных услуг могли бы завершить реконструкцию теплосетей, что в конечном счете приведет к повышению качества услуг.

Любой рост платежей больнее всего ударяет по малоимущим и пенсионерам.

Поэтому директор департамента цен и тарифов настаивает на оформлении субсидии на оплату комуслуг. Если сумма платежей превышает 22% (а у одиноких пенсионеров – 18%) от доходов, то положена господдержка. В прошлом году ее получали 54 тысячи человек, выплачено в общей сложности 860 миллионов рублей.

Как «Призыв» писал ранее, также повысились цены на проездные в общественном транспорте Владимира. Подорожали сразу все ежемесячные билеты, в среднем на 9%.

Анна Тумановская

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