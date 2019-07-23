Святая княгиня Ольга прописалась на Октябрьском проспекте

24 июля (11 июля по старому стилю) Русская православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Эта великая женщина обладала не только мужеством и несокрушимой волей, но и воистину государственным умом. Она первой на Руси приняла христианство и определила дальнейшую судьбу российского государства. Ее внук Владимир Красно Солнышко сделал христианство государственной религией на Руси и основал город Владимир в 990 году. Однако немногие из владимирцев знают, что за три года до появления первого памятника Владимиру Крестителю на смотровой площадке парка Пушкина появился памятник великой княгине Ольге. Его установили 15 октября 2004 года в сквере рядом со зданием «Владимиргражданпроекта» (Октябрьский проспект, 9).

Идея установки бюста княгини Ольги принадлежит директору института Александру Шефову. Сквер благоустраивали к юбилейной дате — 60-летию «Владимиргражданпроекта». Для завершения ансамбля не хватало доминирующего элемента, поэтому решили украсить сквер садово-парковой скульптурой.

Памятник княгине Ольге установили во Владимире в 2004 году.

— Впервые идея появилась, когда я увидел по телевизору передачу о Жанне Д’Арк, — объясняет свой выбор Александр Шефов. – Я подумал: ведь у нас, на Руси, столько великих женщин, которые достойны памятника. Первой, кто пришел в голову, была княгиня Ольга. Это настолько великая женщина, что памятник ей обязательно нужно поставить. И если не мы, то кто же? Кроме того, у нас, в институте, 70 процентов работающих — женщины. Они выполняют основную часть работ и, конечно, достойны того, чтобы перед институтом стоял памятник Женщине с большой буквы.

Воплотить идею в жизнь удалось в предельно короткий срок — три месяца. Но они были непростыми. Сначала Александр Шефов обратился к владимирским архитекторам, но те отнеслись к его предложению без энтузиазма и оценили свою работу в 500 тысяч рублей. Эта сумма была неподъемной для института, и идея памятника повисла в воздухе. Но тут на помощь пришел Григорий Лазуткин, занимающийся установкой во Владимире малых скульптурных форм. Узнав о новом памятнике, он посоветовал скульптора и сам взялся изготовить постамент.

Бюст княгини Ольги сделал Иван Илюшин, руководитель отдела скульптуры художественного училища города Темникова в Мордовии. И Лазуткин, и Илюшин отказывались брать деньги за работу, сказав, что изготовление памятника великой княгине – для них большая честь. Но директор «Владимиргражданпроекта» все-таки настоял на том, чтобы работа была оплачена. В итоге памятник обошелся институту в символическую сумму.

История не сохранила прижизненных изображений Ольги.

При работе над образом великой княгини Иван Илюшин использовал эскиз художника Васнецова, сделанный им для росписи Владимирского собора в Киеве. Ольга изображена в княжеской шапке, княжеских одеждах и женском платке. Бюст отлит из армированного бетона с добавлением гранитной крошки и покрашен специальной, особо долговечной бронзовой краской. Высота бетонной колонны с пьедесталом составляет 2,6 м, а самого бюста — 60 см.

Установку памятника необходимо было произвести до морозов. Поэтому Александр Шефов решил действовать без согласований, под свою ответственность. «Это мое личное дело. Земельный участок отведен, я на нем ставлю что хочу, это скульптура парковая. Все это я могу ни с кем не согласовывать. Поэтому я так и сделал, схитрил где-то».

Не успел директор «Владимиргражданпроекта» получить и благословения церкви. Однако владимирское духовенство осталось довольно и результатом, и выбранным местом для памятника. Владыка Владимирский и Суздальский Евлогий после освящения памятника сказал: «Солнце светит там, где добро, а само добро есть вечное солнце. Во Владимире появилось ещё одно святое место. Когда-то грех в этот мир пришел через женщину, а теперь через женщину этот мир спасает».

К сожалению, в архитектуре образ Ольги встречается довольно редко. Два памятника княгине есть на ее родине — во Пскове. Ее фигура установлена на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. В конце июля 2017-го бюст княгине Ольге появился на «Аллее правителей» рядом с Китай-городом в Москве. А во Владимире это первый и пока единственный в городе памятник женщине, если не считать скульптуру «Наука» перед главным корпусом ВлГУ.

Татьяна Лысова

Фото Олега Беспалова