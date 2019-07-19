Суд поддержал антимонопольный орган

Первым арбитражным апелляционным судом отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Олимпиец» на решение Арбитражного суда Владимирской области о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

Решением Владимирское УФАС России установило в действиях ФГУП «Экран» факт нарушения пункта 1 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении договора аренды недвижимого имущества с конкретным хозяйствующим субъектом – ООО «Олимпиец» без процедуры проведения торгов, как с субарендатором, в пользовании которого имущество находилось в соответствии с договором субаренды.

Судами обеих инстанций отмечено, что возможность заключения договора аренды с субарендатором в соответствии со статьей 618 ГК РФ без соблюдения установленного антимонопольным законодательством порядка, действующим законодательством не предусмотрена.

При таких обстоятельствах, каких-либо правовых оснований для заключения договора аренды с ООО «Олимпиец» без проведения торгов, у ФГУП «Экран» не имелось.