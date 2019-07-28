Строительство Рпенского проезда одобрили в Москве

Планы по строительству Рпенского проезда во Владимире, который соединит улицы Мира и Жуковского, снова материализовались. Администрация Владимирской области выделила 15 миллионов рублей на проектирование дороги. Из Минтранса пришло подтверждение того, что в следующем году будет направлена субсидия. О ее размере и конкретных сроках поступления еще рано говорить. Но это уже большой прорыв.

Идею строительства дублера загруженной Добросельской озвучили еще в 2016 года.

Тогда проводились публичные слушания, чтобы узнать мнение населения. В зону строительства дороги вошли сотни гаражей и с десяток частных жилых домов. Нашлось немало противников строительства. Проект корректировали в угоду жителям, сократив масштабы сноса построек.

Сергей Сысуев, замглавы администрации Владимира

— У нас с вами в 18-ом году разработан и утвержден проект строительства Рпенского проезда. Город специально заказывал продукт, проводили публичные слушания. Горожане обсуждали его.

Это занятная деталь. У Владимира уже есть проект, но область все равно выделяет 15 миллионов рублей на новый проект. Причем, для получения финансирования из федерального бюджета необходимо в этом году его разработать и получить госэкспертизу.



Предварительно, строительство Рпенского проезда длиной 2,2 километра оценили в 2,2 миллиарда рублей. Большая часть денег пойдет на изъятие земель у предприятий и жителей, а также перекладку коммуникаций.

Финансирование будут выделять поэтапно, в течение трех лет.

Как «Призыв» писал ранее, со строительством другой не менее долгожданной дороги, на Сперанского, снова возникли сложности. Владимирская мэрия не может пока добиться финподдержки на проектирование перемычки, которая сможет превратить Чапаева и Сперанского в полноценный дублер Верхней Дубровы.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»