Страдающим от мата владимирцам советуют повышать культуру

Металлическую сетку с футбольного поля убирать не станут, даже если жители соберут подписи с требованием её демонтировать. «Призыв» получил официальный ответ от администрации г. Владимира по ситуации в Перекопском городке. Конфликт развернулся вокруг нового сквера со спортплощадкой. Жильцы квартир с выходящими на неё окнами жалуются на шум от мяча, бьющего по сетке, и матерщину от футболистов. Люди просят принять меры, как вариант — ликвидировать площадку или хотя бы снять дребезжащую «рабицу». В ответ на это им советуют терпеть и повышать общую культуру.
— Сетка вокруг футбольной площадки является её неразрывной частью и не может быть демонтирована, — сообщил представитель пресс-службы мэрии Игорь Ефремов. — Кроме того, в случае ее демонтажа были бы ухудшены условия для людей, занимающихся спортом на этой площадке. Также при отсутствии ограждения мячи могут повредить объекты частной собственности. Да и ликвидация сетки не спасёт от мата.
В администрации напомнили, что во Владимирской области с 22.00 до 6.00 действует «закон о тишине». В это время нарушение спокойствия граждан запрещается и карается административным наказанием. Так что припозднившихся и громкоголосых футболистов можно приструнить, обратившись в «органы».
Чиновники с глубоким пониманием отнеслись и к чувствам игроков.
— Скорее всего, речь необходимо вести о повышении общей культуры играющих в футбол граждан, чтобы они не употребляли нецензурную брань. Однако надо понимать и то, что футбол, как и другие командные виды спорта, всегда полны азарта, эмоций, в том числе и выраженных голосом. Вряд ли можно ожидать, что игроки будут отдаваться своей любимой игре в полном молчании или реагировать на ее коллизии шепотом, — говорится в ответе, полученном «Призывом».
Кто будет повышать общую культуру азартных людей, колотящих мячом в Перекопском городке, и сколько займёт времени воспитание «отдающихся любимой игре» владимирцев, в документе не указывается. Зато есть практический совет, куда направить просьбу выключать на ночь освещение площадки (жильцы жалуются на то, что электричество горит и ночью – заснуть невозможно) — в МКУ «Благоустройство». Там могут установить комфортный для «перекопцев» осветительный режим.
Вообще в городской администрации удивлены жалобам из Перекопского городка. Ведь два года назад, когда в сквере началось благоустройство, подавляющее большинство местных жителей приняли на ура появление здесь игровой и спортивной зон. Но это как раз вполне понятно.
В голове рисуется одна картина, в жизни получается другая — обычное дело.
Удовлетворят ли жителей военного городка рассуждения представителей мэрии, пока неизвестно. Напомним, ранее «Призыв» сообщал о том, что жители домов № 27 и 28 в Перекопском городке начали собирать подписи под обращением в прокуратуру по поводу шумной площадки.
Татьяна Данилова
Фото: stockhead.com.au
Обсуждение 1
Если вы запрашиваете комментарий, очень хотелось бы, чтобы вы его приводили корректно, не приписывая мне в прямую речь то, чего я не говорил. Вот таким был мой ответ:
«На Ваш запрос от 19.07.2019 б/н о ситуации в сквере Перекопского городка сообщаю: там в 2017 году были проведены благоустроительные работы в рамках программы «Современная городская среда», частью которых стали огороженная спортивная площадка, детский городок, выполненные мощением пешеходные дорожки, установка скамеек, фонарей уличного освещения и подсветка. Подавляющее большинство жителей данного микрорайона положительно восприняли проведение этих работ и активно пользуются появившимися у них новыми возможностями для проведения досуга и занятий спортом.
Ограждающая металлическая сетка вокруг футбольной площадки является ее неразрывной комплектной частью и не может быть демонтирована. Кроме того, в случае ее демонтажа были бы ухудшены условия для людей, занимающихся спортом на этой площадке. Также при отсутствии ограждения мячами могут быть повреждены объекты частной собственности граждан.
Кроме того, наличие или отсутствие металлической сетки никак не влияет на наличие или отсутствие шума, в т.ч. использование нецензурной лексики, на что, как следует из вашего запроса, жалуются жители домов №№ 27 и 28.
Скорее всего, речь необходимо вести о повышении общей культуры играющих в футбол граждан, чтобы они не употребляли нецензурную брань. Однако надо понимать и то, что футбол, как и другие командные виды спорта, всегда полны азарта, эмоций, в том числе и выраженных голосом. Вряд ли можно ожидать, что игроки будут отдаваться своей любимой игре в полном молчании или реагировать на ее коллизии шепотом. При этом, очевидно, никакого шума не должно быть в ночное время, чтобы не мешать отдыху граждан. Напомню, что во Владимирской области с 22.00 до 6.00 нарушение тишины и спокойствия граждан запрещается. Нарушение этого правила может повлечь за собой административное наказание.
Балансодержателем данного объекта является МКУ «Благоустройство». Обращение жителей может быть направлено на имя его директора Е.Е. Михайлова.
Что касается вопроса о возможности отключения освещения сквера в ночное время. В настоящее время оно включается вместе со всем уличным освещением в г.Владимире в вечернее и ночное время, не работает круглосуточно. Техническая возможность отключения в ночное время освещения этого сквера существует, однако на практике для этого нужны: 1) оценка необходимости (востребованности жителями) данных работ, 2) проектное решение, 3) источник финансирования.
За уличное освещение в г. Владимире также отвечает МКУ «Благоустройство». Если жителям свет мешает спать, они могут обратиться по этому поводу на имя его директора Е.Е. Михайлова.
С уважением, Игорь Ефремов».