Страдающим от мата владимирцам советуют повышать культуру

Металлическую сетку с футбольного поля убирать не станут, даже если жители соберут подписи с требованием её демонтировать. «Призыв» получил официальный ответ от администрации г. Владимира по ситуации в Перекопском городке. Конфликт развернулся вокруг нового сквера со спортплощадкой. Жильцы квартир с выходящими на неё окнами жалуются на шум от мяча, бьющего по сетке, и матерщину от футболистов. Люди просят принять меры, как вариант — ликвидировать площадку или хотя бы снять дребезжащую «рабицу». В ответ на это им советуют терпеть и повышать общую культуру.

— Сетка вокруг футбольной площадки является её неразрывной частью и не может быть демонтирована, — сообщил представитель пресс-службы мэрии Игорь Ефремов. — Кроме того, в случае ее демонтажа были бы ухудшены условия для людей, занимающихся спортом на этой площадке. Также при отсутствии ограждения мячи могут повредить объекты частной собственности. Да и ликвидация сетки не спасёт от мата.

В администрации напомнили, что во Владимирской области с 22.00 до 6.00 действует «закон о тишине». В это время нарушение спокойствия граждан запрещается и карается административным наказанием. Так что припозднившихся и громкоголосых футболистов можно приструнить, обратившись в «органы».

Чиновники с глубоким пониманием отнеслись и к чувствам игроков.

— Скорее всего, речь необходимо вести о повышении общей культуры играющих в футбол граждан, чтобы они не употребляли нецензурную брань. Однако надо понимать и то, что футбол, как и другие командные виды спорта, всегда полны азарта, эмоций, в том числе и выраженных голосом. Вряд ли можно ожидать, что игроки будут отдаваться своей любимой игре в полном молчании или реагировать на ее коллизии шепотом, — говорится в ответе, полученном «Призывом».

Кто будет повышать общую культуру азартных людей, колотящих мячом в Перекопском городке, и сколько займёт времени воспитание «отдающихся любимой игре» владимирцев, в документе не указывается. Зато есть практический совет, куда направить просьбу выключать на ночь освещение площадки (жильцы жалуются на то, что электричество горит и ночью – заснуть невозможно) — в МКУ «Благоустройство». Там могут установить комфортный для «перекопцев» осветительный режим.

Вообще в городской администрации удивлены жалобам из Перекопского городка. Ведь два года назад, когда в сквере началось благоустройство, подавляющее большинство местных жителей приняли на ура появление здесь игровой и спортивной зон. Но это как раз вполне понятно.

В голове рисуется одна картина, в жизни получается другая — обычное дело.

Удовлетворят ли жителей военного городка рассуждения представителей мэрии, пока неизвестно. Напомним, ранее «Призыв» сообщал о том, что жители домов № 27 и 28 в Перекопском городке начали собирать подписи под обращением в прокуратуру по поводу шумной площадки.

Татьяна Данилова

Фото: stockhead.com.au