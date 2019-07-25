Стоимость проездных подскочила в автобусах и троллейбусах

Во Владимире повышается стоимость ежемесячных проездных билетов в общественном транспорте. Они уже поступили в продажу. Новые цены начнут действовать с августа. Единый социальный проездной, которым пользуются порядка 40 тысяч пенсионеров Владимира и федеральных льготников, подорожал с 416 до 455 рублей. Единый проездной, действующий в большинстве автобусных и на всех троллейбусных маршрутах, будет стоить 1500 рублей. Цена выросла на 100 рублей.

Компания «Владимирпассажиртранс» также пересмотрела тарифы на проездные. Так, для школьников цены повысятся с 275 до 300 рублей, для студентов — с 465 до 510 рублей.

Стоимость проездных подскочила на 9%.

Стоимость ежемесячных проездных изменилась сразу после повышения ставок на разовый билет. В этом году проезд подорожал сразу на 2 рубля. Средний рост по билетам, как месячным, так и разовым, составил 9%. Это в два с лишним раза больше утвержденной инфляции. Для сравнения, коммунальные платежи в среднем по Владимирской области повысились на 4%.

Как «Призыв» писал ранее, владимирские перевозчики внесли в тариф на проезд свои расходы на запуск безналичной системы оплаты. В автобусах хотели поднять цены до 34 рублей за билет.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»