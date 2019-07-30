Список книг на лето, или Как приобщить подростка к чтению

Список книг на лето – головная боль многих родителей. Каникулы проходят, а чтение так и не начато. Знакомая ситуация? И возражений у детей множество: и книги скучные, устаревшие (шутка ли сказать – XIX век!), и усталость после учебного года навалилась такая, что не справиться… И, может, лучше кино посмотреть, чем с книжкой мучиться? А еще никто из друзей не читает: все краткие пересказы в Интернете скачали. В общем, я гулять! Мамы только руками разводят…

Психолог Наталия Фельдман дает родителям практические советы, как убедить ребенка начать читать «летний список» и как в целом подружить подростка с книгой. Доводы самые разные. Изучайте. Возможно, какой-то из них сработает в вашей ситуации. Забегая вперед, скажем, что победит индивидуальный подход. Ведь только вы сможете найти ключик к сердцу сына или дочери.

0.58 — о том, что список книг на лето — это обязательная часть школьной программы. И отлынивать летом — значит, создать себе проблемы осенью;

1.52 — о том, что такое эмоциональный интеллект и как он связан с чтением художественной литературы;

2.00 — о чтении и нейронных связях;

2.31 — о том, как личный читательский опыт родителей поможет организовать подростка;

3.04 — о том, почему приятные бонусы в виде похода в кино не являются подкупом;

3.39 — и, наконец, о том, почему нечитающие родители потерпят фиаско. Да-да, неплохо бы самому освежить в памяти»Войну и мир»…Слабо?

Беседовала Дарья Ермолина

Верхнее фото: pandaland.kz