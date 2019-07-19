Спасатели вызволили пенсионерку из болота

78-летняя жительница Коврова пошла в лес за грибами и заблудилась. Вместо дороги домой бабушка вышла на заболоченную тропинку. Каждый шаг мог представлять для нее опасность. Чтобы не увязнуть окончательно, пенсионерка остановилась и позвонила по номеру 112. На место были вызваны сотрудники поисково-спасательного отряда города оружейников. Пробираться к старушке им пришлось по воде.

— Когда мы приехали, бабушка стояла на другой стороне водоема. Один шаг в сторону, и она могла уйти по колено в воду, — рассказал «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. — Мой товарищ пошел в обход, а я напрямую, по воде. Надел специальный костюм. На всякий случай взяли веревку. Бабушку, к счастью, удалось вывести. Она сказала, что заблудилась и у нее не было сил идти дальше.

Михаил говорит: большая удача, что на этот раз у бабушки был с собой мобильный телефон.

Обычно в лес трубку она не берет. Но без связи старушка могла бы просто погибнуть. Хорошо, что догадалась позвонить. Помощь подоспела оперативно. На обратном пути спасатели смогли даже снять себя. Мокрые, но довольные, вместе со спасенной пенсионеркой они вернулись на базу.

Но, как оказалось, отдыхать отряду пришлось недолго. Уже вечером группу ожидал очередной выезд в лес. На этот раз потерялся мужчина. За грибами он отправился вместе с женой, но к указанному времени в нужную точку не вышел. Вызов поступил в полночь.

До трех часов спасатели блуждали по лесу.

— У этого мужчины с собой тоже был сотовый телефон с заряженной батареей. Это очень важно. Он не мог понять, где находится. Говорил нам примерные координаты, — рассказывает Михаил Быков. — Мы посмотрели по карте, сориентировались и вышли на поиски. Периодически просили его что-нибудь крикнуть. Пытались услышать его голос и двигаться на него. Эта тактика сработала. Когда встретили мужчину, у него не был сил идти. У него протез, пришлось его выводить.

Сейчас в регионе стоит по-настоящему грибная погода. Люди массово выходят в лес с корзинами и теряются. Только владимирское отделение «Лиза Алерт» приняло 28 заявок на поиск пропавших. Тем не менее статистика пугает немногих, особенно когда Интернет пестрит постами о чудесных находках.





Ранее «Призыв» сообщал о правилах поведения в лесу. Ка выйти на «тихую охоту» и не потеряться, можно узнать из нашего материала.

Полина Тарбеева

Фото: readovka.news