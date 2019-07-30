Солист Большого театра исповедуется во Владимире

Заканчиваются театральные каникулы. На 8 августа во Владимирском театре драмы намечен сбор труппы, где будут озвучены планы нового 171-го сезона. Тем не менее уже сейчас директор театра Борис Гунин поделился с «Призывом» информацией о премьерах, намеченных на 2019-2020 годы. Откроет сезон громкая премьера с участием солиста Большого театра.

— Мы открываем сезон 19 сентября и играем интересный спектакль, необычный спектакль, не входящий в какую-то нашу структуру. Называется он «Исповедь тенора». Главный герой, главный персонаж и главный исполнитель в этом спектакле – народный артист СССР, солист Большого театра Владислав Пьявко. Такого в истории нашего театра не было никогда, и я думаю, что в истории многих театров ничего подобного не происходило. Чтобы вокалист, народный артист СССР играл в драматическом спектакле. И причем играл самого себя.

Такого в истории нашего театра не было никогда.

Это биографическая история, это рассказ о его жизни. Он на сцене, и рядом с ним масса других людей, с которыми он в жизни встречался, с которыми он жил, которых он любил. Его воспоминания,его вчерашний, сегодняшний и завтрашний день. Такая вот необычная работа! Мы уже начали репетиции и определенное время посвятили подготовке этого спектакля. В августе мы вернемся к репетициям. В сентябре откроем этим спектаклем сезон.

Режиссер «Исповеди тенора» — Александр Мягченков. Он соавтор, они вместе с Владиславом Романовичем Пьявко написали эту пьесу. Александр Мягченков – известный для нас человек, постоянный член нашего жюри фестиваля «У Золотых ворот», известный журналист, один из лучших интервьюеров России. Но теперь он выступит и в этой роли. Он актер, он закончил школу-студию МХАТ, он много лет работал в театре им. Пушкина в Москве.А теперь он осуществит свою режиссерскую работу.

А закроем мы сезон легко и весело – мюзиклом «Собака на сене».

Дальше у нас «Маскарад» по драме Михаила Лермонтова. К Новому году- спектакль для детей «Питер Пен». Потом мы приближаемся к 75-летию Победы. К этой дате будет поставлен спектакль «Блокадная книга» по произведениям Гранина. А закроем мы сезон легко и весело – мюзиклом «Собака на сене». Так что у нас ожидаются разнообразные жанры и разнообразные темы – от высочайшей литературы до легкого, веселенького произведения.

Записала Татьяна Лысова

Заглавное фото Владимирского театра драмы