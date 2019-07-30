Собакам опасных пород обязали надеть намордники

Правительство России утвердило перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым и размещен на сайте кабмина. Всего в списке 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Согласно постановлению с 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен.

Исключения составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории владельца.

— Эти породы обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, — уточняется на сайте кабинета министров.

Изучив популярный сайт объявлений, предложений о продаже собак опасных пород во Владимирской области мы не нашли. Между тем решение правительства жители региона уже активно обсуждают в социальных сетях. Одни поддержали такое решение властей, назвав его очень правильным и нужным. Другие высказались, что любой собаке просто требуются хорошее воспитание и уход, тогда она не будет опасной.

В список опасных вошли 12 пород собак.

Профессиональный кинолог Лора Панина поддерживает решение правительства. Содержащиеся в списке породы – аборигенные. Изначально у таких собак нет ориентации на человека. Другими словами, хозяин этим породам не нужен и дрессировать их крайне сложно.

— Я бы порекомендовала потенциальным владельцам таких собак для начала пройти специальные курсы, чтобы понять, как вести себя с ними. И еще таких собак нужно обязательно чипировать. Нередки случаи, когда, не справившись с воспитанием питомцев, хозяева их бросают, — уточнила Лора Панина.

Изначально в списке опасных пород было 69 наименований.

Первоначальный проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, включал 69 пород собак. К потенциально опасным породам хотели отнести также немецких овчарок, шарпеев, ризеншнауцеров, черного терьера. Однако затем при участии кинологического сообщества перечень был существенно сокращен, пишет «Российская газета».

Ранее «Призыв» рассказывал, как кинологи провели занятия по канистерапии для воспитанников Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения. Речь идет о лечении специально обученными собаками. Эта методика широко применяется для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Ольга Ефремова

Фото: gazeta.spb.ru